رئيس مياه الأقصر يتفقد محطات وشبكات الصرف الصحي بالعديسات.. ومشروعات تخدم 250 ألف مواطن

أجرى المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بقريتي العديسات بحري والعديسات قبلي، والممولة من بنك التنمية الأفريقي، للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من سير الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

شملت الجولة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بالعديسات بحري، ومحطة الصرف الصحي بالعديسات قبلي، إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ الشبكات، ومراجعة الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع، والتعرف على معدلات تقدم الأعمال على أرض الواقع.

ووجه رئيس شركة مياه الأقصر بضرورة تكثيف العمل والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في تنفيذ المشروعات، مع سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والتأكد من الجاهزية الفنية للمحطات، تمهيدا لتسليمها ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة، بما يحقق الاستفادة الفعلية للمواطنين ويحسن مستوى خدمات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة.

ويعد المشروع من المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لنحو 250 ألف مواطن، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تشمل 10 قرى بمحافظة الأقصر، بواقع 8 قرى بمركز إسنا هي كيمان المطاعنة وأصفون وطفنيس والغريرة والشغب والدبابية والمعلا وتوماس 3، بالإضافة إلى قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي بمركز الطود، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي.