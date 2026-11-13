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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

56 مليار دولار قد تقلب موازين الثروة.. قصة أغلى طلاق محتمل في تاريخ التكنولوجيا

جنسن هوانج وزوجته
جنسن هوانج وزوجته
أحمد أيمن

في واقعة قد تتحول إلى واحدة من أغلى تسويات الطلاق في تاريخ عالم التكنولوجيا، أثارت ثروة الملياردير جنسن هوانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، تساؤلات واسعة بشأن المبلغ الذي قد تحصل عليه زوجته لوري هوانج في حال انفصالهما رسميا، وسط تقديرات تشير إلى إمكانية وصول نصيبها إلى نحو 56 مليار دولار.

وجاءت هذه التكهنات بعدما أثار اعتراف جنسن هوانج، في رسالة وجهها إلى موظفيه، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، اهتماما بمستقبل زواجه الذي استمر لعقود، خاصة أن الزوجين يرتبطان بثروة ضخمة وحيازات مالية كبيرة في واحدة من أهم شركات التكنولوجيا بالعالم.

56 مليار دولار.. كيف وصلت التقديرات إلى هذا الرقم؟

وفقا للتقديرات المتداولة، فإن قيمة المبلغ المحتمل حصول لوري عليه ترتبط بحجم الثروة والأصول التي يمتلكها الزوجان، وليس بمجرد تقسيم ثروة جنسن إلى نصفين.

وقدرت مجلة «فوربس» ثروة هوانج بنحو 155.2 مليار دولار في 9 نوفمبر 2026، ليصبح من بين أغنى الشخصيات في قطاع التكنولوجيا عالميا.

وتشير حسابات مالية إلى أن نحو 670 مليون سهم قد تدخل ضمن الأصول محل التقييم، تشمل حصصا مباشرة وأخرى مرتبطة بالصندوق العائلي وشركات ذات صلة. 

وباحتساب نصف هذه الأسهم، وبافتراض سعر يبلغ 167 دولارا للسهم، تصل القيمة إلى نحو 55.9 مليار دولار، أي ما يقارب 56 مليار دولار، لكن هذا الرقم يظل تقديرا افتراضيا، وليس مبلغا مؤكدا أو تسوية مالية معلنة.

سر الأسهم التي تجمع الزوجين في إمبراطورية إنفيديا

المثير في القصة أن لوري هوانج ليست مجرد زوجة لملياردير، بل يظهر اسمها في إفصاحات شركة إنفيديا بصفتها مشاركة مع زوجها في إدارة صندوق عائلي يمتلك أكثر من نصف مليار سهم.

كما تشير بيانات الشركة إلى وجود مئات الملايين من الأسهم المرتبطة بصناديق استئمانية ومؤسسات، يشارك الزوجان في بعض قرارات التصويت والاستثمار الخاصة بها.

لكن امتلاك سلطة إدارية أو حق التصويت على الأسهم لا يعني بالضرورة امتلاك قيمتها المالية بصورة شخصية، وهو ما يجعل تحديد نصيب لوري الفعلي أكثر تعقيدا.

لماذا قد لا تحصل الزوجة على نصف الثروة؟

إذا خضع الطلاق لقانون ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فإن تقسيم الممتلكات يعتمد على تحديد الأصول المشتركة التي جرى اكتسابها خلال الزواج، إلى جانب الديون والاتفاقات القانونية بين الطرفين.

أما الممتلكات السابقة للزواج والهبات والميراث، فقد تخضع لقواعد مختلفة، وهو ما يعني أن التسوية النهائية قد تختلف كثيرا عن التقديرات المتداولة.

جيف بيزوس.. منافس على لقب أغلى طلاق

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان طلاق مؤسس أمازون جيف بيزوس وزوجته السابقة ماكنزي سكوت، التي حصلت على أسهم قدرت قيمتها بنحو 38 مليار دولار ضمن التسوية.

وبينما لا توجد حتى الآن تسوية معلنة بين جنسن ولوري هوانج، فإن رقم 56 مليار دولار يضع هذه القصة ضمن أبرز الاحتمالات المطروحة عند الحديث عن أكبر تسويات الطلاق في تاريخ أصحاب الثروات التكنولوجية.

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