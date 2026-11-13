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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إشارات غامضة من أعماق الكون تصل الأرض كل 8 دقائق.. من يرسلها؟

إشارات غامضة
إشارات غامضة
أحمد أيمن

في اكتشاف فلكي مثير أعاد التساؤلات بشأن الأسرار التي يخفيها الكون، رصد علماء إشارات راديوية غامضة تنطلق من أعماق الفضاء وتصل إلى الأرض بصورة منتظمة كل 8 دقائق، قادمة من نظام نجمي يبعد آلاف السنوات الضوئية عن كوكبنا، في ظاهرة أثارت اهتمام الباحثين وفتحت الباب أمام فهم جديد لطبيعة بعض الأجرام السماوية الغريبة.

وبعد سلسلة من عمليات الرصد والتحليل، تمكن فريق من علماء الفلك من تحديد المصدر المحتمل لهذه الإشارات، التي ظلت لفترة محل اهتمام بسبب انتظامها الغريب، ليتبين أنها مرتبطة بنظام نجمي غير مألوف يجمع بين نجم ميت وآخر يشبه الشمس.

إشارات فضائية غامضة تحير العلماء

وبحسب دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة «Nature Astronomy»، فإن النظام النجمي المكتشف يحمل اسم GPM J071507-114153، ويقع على مسافة تتجاوز 5 آلاف سنة ضوئية من الأرض.

وتكمن غرابة الاكتشاف في أن هذا النظام يطلق نبضات من موجات الراديو تتكرر بصورة منتظمة كل 8 دقائق تقريبًا، وهو ما جعله من الظواهر الفلكية اللافتة التي تستحق المزيد من الدراسة.

وتمكن العلماء من رصد 214 نبضة راديوية خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، باستخدام تلسكوبات متخصصة في مراقبة الإشارات القادمة من أعماق الفضاء.

نجم ميت يقف وراء الإشارات الغريبة

وكشفت التحليلات أن النظام يتكون من قزم أبيض، وهو النواة شديدة الكثافة المتبقية من نجم استنفد وقوده وانتهى عمره، يدور بالقرب من نجم آخر يشبه الشمس وينتمي إلى الفئة النجمية المعروفة باسم G.

ويعتقد الباحثون أن القزم الأبيض يدور حول محوره مرة كل 8 دقائق تقريبًا، وأن التفاعلات بين المجالين المغناطيسيين للنجمين تؤدي إلى تسريع الجسيمات المشحونة وإنتاج موجات راديوية تصل إلى الأرض.

وتكمن أهمية الاكتشاف في أنه يمثل أول رصد واضح لنبضات راديوية منتظمة صادرة عن قزم أبيض يدور حول نجم شبيه بالشمس، وليس حول قزم أحمر كما ارتبطت بعض الاكتشافات السابقة.

هل تحمل الإشارات رسالة من كائنات فضائية؟

وأثارت الإشارات المنتظمة تساؤلات بشأن احتمال وجود مصدر ذكي وراء هذه النبضات، خاصة أن وصولها بفواصل زمنية متقاربة قد يبدو للبعض وكأنه إشارة مقصودة من جهة مجهولة في الفضاء.

لكن الباحثين لم يجدوا دليلًا يدعم فرضية الاتصال بكائنات فضائية، بل تشير الأدلة إلى تفسير فيزيائي طبيعي مرتبط بحركة النجمين وتفاعلاتهما المغناطيسية.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يساعد في فك ألغاز ظواهر راديوية أخرى لا تزال مصادرها غير مفهومة بالكامل، كما يمنح الفلكيين فرصة لدراسة النشاط المغناطيسي والانفجارات النجمية على مسافات هائلة، تمهيدًا لاكتشاف المزيد من الأسرار التي يخفيها الكون.

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