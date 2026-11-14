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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البلاك فرايدي 2026.. غرامة نص مليون جنيه عقوبة رفض استرجاع السلعة المباعة

غرامة مالية
غرامة مالية
أميرة خلف

مع انطلاق موسم عروض البلاك فرايدي 2026، وارتفاع معدلات الإقبال على شراء السلع والمنتجات للاستفادة من التخفيضات التي تطرحها المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية، تبرز حقوق المستهلك في استبدال واسترجاع السلع وفقًا للضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك.

و وضع القانون عقوبات رادعة على التجار المخالفين، تصل إلى 500 ألف جنيه غرامة حال رفض استرجاع السلعة المباعة بالمخالفة لأحكام القانون

عقوبات رفض استرجاع السلع


نصت المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها ما دام أنها على حالتها بشرط توافر الفاتورة، ويجب ألا يكون تم استخدام السلعة أو فك تغليفها.

ويستثني من المادة السابقة، الملابس الداخلية وفساتين الزفاف والأفراح والحُلي والمجوهرات، وفي حالة وجود عيب في السلعة يحق للمستهلك إعادة السلعة خلال 30 يوم، وحال مخالفة هذه المادة تصل العقوبة لغرامة 500 ألف جنيه على المخالف.

ولجهاز حماية المستهلك، صلاحية إزالة أسباب الشكوى خلال فترة محدودة، بمعنى أن بعض المشكلات يتم حلها بالتليفون، حيث يقوم المحقق التابع للجهاز بالاتصال بالتجار ويقوم برد الأموال للمستهلك فورًا وهو واقف بمكانه، وحال عدم استجابة التاجر يتم توجه سيارات الضبطية القضائية للتاجر، ويتم رد الأموال وتحرير محضر للتاجر المخالف.

 

الموعد الرسمي لانطلاق التخفيضات

يوافق الموعد الرسمي لليلة الجمعة البيضاء هذا العام يوم 27 نوفمبر 2026. ومع ذلك، جرت العادة في السوق المصري والعربي ألا تقتصر العروض على يوم واحد فقط، بل تتسع لتشمل عروضاً مسبقة تبدأ تدريجياً مع مطلع شهر نوفمبر، وتستمر حتى الأيام الأولى من ديسمبر، فيما يُعرف بـ "موسم تخفيضات نوفمبر".

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