التضامن: رصد 4 حالات بلا مأوى في شوارع دمنهور

نفذ فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحيرة، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، جولة ميدانية بعدد من شوارع ومناطق مدينة دمنهور، لرصد حالات كبار السن والأشخاص بلا مأوى، والوقوف على ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، وتحديد احتياجاتهم، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية وسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.

وكثفت فرق التدخل السريع جولاتها الميدانية التى شملت مناطق شبرا وشارع المعهد الديني وأرض أدمون بمدينة دمنهور، وأسفرت عن رصد وفحص 4 حالات، من بينها رجلان مسنان من ذوي الإعاقة الحركية، وتبين من دراسة أوضاعهما أنهما يقيمان بمساكن خاصة ويحصلان على معاشات شهرية، إلا أنهما يتواجدان في الشارع طلبًا لمساعدة المارة.

كما رصد الفريق رجلًا يبلغ نحو 55 عامًا، يتقاضى مساعدة برنامج «تكافل وكرامة»، ويعاني من صعوبات في التواصل والتعبير عن نفسه، إلى جانب شاب يبلغ نحو 30 عامًا، عُثر عليه بمفرده في الشارع، ورفض التواصل مع أعضاء الفريق أو الإفصاح عن بياناته الشخصية.

وخلال التعامل مع الحالات، عرض فريق التدخل السريع توفير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإمكانية الإقامة بها، بما يضمن حصولهم على الرعاية والحماية اللازمتين، إلا أن الحالات رفضت الانتقال إلى المؤسسات، وهو ما دفع الفريق إلى احترام رغبتهم وإرادتهم.

حملات المسح الميداني

ومن المقرر أن ينفذ الفريق زيارات ميدانية جديدة لمتابعة الحالات الأربع، واستمرار التواصل معها والعمل على إقناعها بالاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة كرامتهم الإنسانية واحترام إرادتهم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار فرق التدخل السريع في تنفيذ حملات المسح الميداني والاستجابة للبلاغات الإنسانية، لرصد حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، والتدخل لتوفير أوجه الحماية والرعاية المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

طرق الإبلاغ عن حالات بلا مأوى

وأتاحت الوزارة، عدة قنوات لتلقي البلاغات بشأن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو رصد الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال:

واتساب فريق التدخل السريع: 01577786753.

الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: 16439.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528.

خط «أبناء مصر»: 19828.