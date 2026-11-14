تحرير 17 محضرًا وإعدام 55 من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملة مكبرة بطما

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومراقبة الأغذية، بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية.

محافظة سوهاج

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة طما، أنه الحملة أسفرت عن تحرير 17 محضرًا متنوعًا، بواقع 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لعدم النظافة، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر لاستخدام مادة محظورة في غش عصير القصب، وهي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، كما تم إعدام 55 من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الحملات الرقابية المكثفة وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية.