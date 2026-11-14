عشان تستفاد من بذور الكتان.. اعرف هذه المعلومات والاحتياجات

​تستخدم بذور الكتان وزيته في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك المزمن، كما تلعب دوراً بارزاً في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وفيما يلي أبرز ما تشير إليه الأبحاث الطبية وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك

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صحة القلب وخفض الكوليسترول



​تشير الدراسات إلى أن إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي اليومي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) ويرجع هذا التأثير الإيجابي إلى وجود ثلاثة عناصر رئيسية في البذور:​أحماض أوميجا-3 الدهنية الأساسية، التي تدعم وظائف القلب وتقلل الالتهابات، ​الألياف الغذائية التي ترتبط بالأملاح الصفراوية في الأمعاء وتساعد في التخلص منها ​مركبات اللغنان التي تعمل كمضادات أكسدة واستروجينات نباتية تحمي الأوعية الدموية.

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تحسين صحة الجهاز الهضمي



​تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يجعلها خياراً فعالاً لتنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، شريطة تناولها مع كميات كافية من السوائل.



​ ضبط مستوى السكر في الدم



​توضح بعض الأبحاث الأولية أن تناول بذور الكتان المطحونة بانتظام قد يساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر الصائم في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو مقدمات السكري.

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تخفيف أعراض انقطاع الطمث



​نظراً لاحتواء بذور الكتان على مركبات "اللغنان" ذات الخصائص الشبيهة بهرمون الإستروجين النباتي، تشير بعض التقارير الطبية إلى إمكانية مساهمتها في تقليل وتيرة وشدة الهبات الساخنة لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث، وإن كانت النتائج لا تزال قيد الدراسة المستمرة لتأكيد فعاليتها.



​معلومات هامة



​المطحون يتفوق على الكامل

يوصي باختيار بذور الكتان المطحونة بدلاً من البذور الكاملة لأن البذور الكاملة قد تمر عبر الأمعاء دون أن تُهضم، مما يحرم الجسم من الاستفادة بعناصرها الغذائية.



​الاحتياطات والتفاعلات الدوائية

يُنصح بتجنب تناول بذور الكتان بكميات كبيرة دون شرب الماء الكافي لتفادي الانسداد المعوي، كما يجب استشارة الطبيب قبل تناولها في حال استخدام أدوية مميعة للدم، أو أدوية خفض السكر والضغط، أو خلال فترة الحمل والرضاعة.