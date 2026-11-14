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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احتيال FaceStealer.. قراصنة يسرقون 400 مليون دولار عبر مكالمات فيديو مزيفة

FaceStealer
FaceStealer
احمد الشريف

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن عملية احتيال إلكترونية ضخمة وخطيرة تحمل اسم (FaceStealer). 

ونجح قراصنة مدعومون من كوريا الشمالية في سرقة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 18 شهرًا فقط، باستخدام مكالمات فيديو وهمية.

خدعة تعتمد على الثقة المتبادلة

وبحسب تحذيرات السلطات الأمريكية، لا يعتمد القراصنة على اختراق الأجهزة بالقوة، بل يستغلون ثقة الضحية في زملائه وأصدقائه. 

تبدأ الخطة باختراق حساب شخص موثوق، ثم إرسال دعوة لاجتماع عمل عبر منصات شهيرة مثل "زوم" (Zoom) إلى قائمة جهات اتصاله.

عندما يضغط الضحية على الرابط، يدخل إلى صفحة وهمية تشبه التطبيق الأصلي تمامًا. وهناك يرى على الشاشة وجه زميله يتحرك ويتحدث. 

وتستخدم العصابة هنا مقاطع فيديو حقيقية مسجلة مسبقًا للزملاء المخترقين، مما يجعل الشك في الأمر صعبًا للغاية.

فخ المشكلة التقنية وإصلاح الصوت

وبعد ثوانٍ من بدء المكالمة، يزعم القراصنة عبر رسائل مكتوبة وجود عطل تقني يمنعهم من سماع صوت الضحية. 

ويقترحون عليه حلاً سريعًا يتمثل في الضغط على رابط معين، أو نسخ أمر برمجي لتحديث البرنامج وإصلاح الخلل الوهمي.

وبمجرد أن يطبق الضحية هذه التعليمات بحسن نية، يتم زرع برامج خبيثة (فيروسات صامتة) داخل جهازه. 

وتعمل هذه الفيروسات على سرقة كلمات المرور، واختراق المحافظ الرقمية التي تحفظ العملات المشفرة وتحويل أموالها بالكامل.

دائرة لا تنتهي من الضحايا

وأثناء محاولة الضحية إصلاح الصوت، تقوم العصابة بتسجيل وجهه عبر الكاميرا الخاصة به. 

ويستخدم القراصنة هذا التسجيل الجديد كفخ للإيقاع بأصدقاء الضحية ومعارفه في مكالمات أخرى، لتستمر سلسلة الاحتيال. 

وتركز هذه الهجمات حاليًا على المديرين والمطورين في شركات التكنولوجيا والعملات الرقمية.

وقد صادرت الشرطة الأمريكية مؤخرًا شبكات تحتوي على أكثر من 900 مقطع فيديو مسجل لضحايا سابقين. 

ونصح الخبراء بضرورة تحميل التطبيقات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تشغيل أي أدوات خارجية لحل مشاكل الاتصال أثناء الاجتماعات.

Facestealer FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي دولار العملات المشفرة

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