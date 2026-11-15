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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن حذف عدد من المباني التراثية من السجلات

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بـ مجلس النواب طلب إحاطة بشأن قرارات وزيرة الإسكان المتعلقة بحذف عدد من المباني التراثية من سجلات حفظ التراث في محافظات مختلفة، إلى جانب بحث قرار وزارة الثقافة رفع القيمة الإيجارية للمسارح التابعة لقصور الثقافة، وما يمثله من عبء مالي على الفرق المسرحية.

 توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 

‎تعقد اللجنة جلسة استماع بعنوان «متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 بشأن القطاع الصحي»، في ضوء مستهدفات تطوير وتأهيل الأطقم الطبية وتحسين أوضاعها المالية والاقتصادية، بحضور وزيري الصحة والسكان والمالية.

تناقش النقل  طلبات إحاطة بشأن استكمال تنفيذ منزل ومطلع على الطريق الدائري الأوسطي لربطه بطريق ترعة المريوطية، وتطوير ورفع كفاءة وازدواج طريق ترعة المريوطية، وتوسعة وازدواج طريق القاهرة – أسيوط الزراعي.

كما تبحث بطء تطوير طريق أسيوط – ديروط الزراعي الغربي، وإنشاء مدخل مباشر من محور ديروط الجديد إلى المدينة، وإعادة دراسة موقع الكوبري العلوي المزمع إنشاؤه بديروط، ودراسة إنشاء محور مروري وتنموي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي مرورًا بمركز أطفيح، وسوء حالة الطرق الداخلية بمدينة 6 أكتوبر، وعدم التزام بعض شركات النقل الجماعي بخطوط السير المحددة بموقف صفط اللبن.

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