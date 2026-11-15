ياسمين عز: ما تحسسيش ابنك إنه بيخون أمه لما يحب أبوه

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أهمية الحفاظ على علاقة الأطفال بوالدهم بعد الطلاق، مهما كانت الخلافات والمشكلات بين الأب والأم، مشددة على ضرورة عدم معاقبة الأطفال بحرمانهم من رؤية والدهم بسبب الخلافات الشخصية بين الطرفين.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، إن الأم يجب أن تفصل بين زعلها من طليقها وبين حق أطفالها في وجود أبيهم بحياتهم، موضحة أن اختيار كل طرف طريقًا مختلفًا شيء، واحتياج الطفل إلى أبيه وأمه شيء آخر تمامًا.

وأوضحت أن الطفل الذي يعيش بين أبوين منفصلين قد يشعر بالخوف من التعبير عن اشتياقه لوالده، ويتردد في قول «بابا وحشني» خوفًا من أن تحزن والدته، خاصة إذا كان قد تأثر بالأجواء والخلافات التي شهدها أثناء الطلاق وبعده.

وأضافت أن الأم عليها ألا تجعل طفلها يشعر بأنه يخونها عندما يحب والده أو يرغب في رؤيته، قائلة: «بلاش الطفل يحس إنه بيخون أمه لما يحب أبوه»، مؤكدة أن هذا الشعور ثقيل نفسيًا على الطفل ولا ينبغي تحميله إياه.

وضربت مثالًا بالطفل الذي يعود من المدرسة سعيدًا بسبب حصوله على درجة جيدة أو سماعه كلمة تشجيع من مدرسه، ويرغب في الاتصال بوالده ليشاركه هذه اللحظة ويحكي له ما حدث، لكنه يتراجع خوفًا من غضب والدته أو اعتقادًا منه أنه لا يستطيع التواصل معه إلا في يوم الرؤية.

وأشارت إلى أن كبت الطفل لمشاعره ورغبته في مشاركة والده لحظاته السعيدة يجعله يفقد عفوية التعبير عن مشاعره، حتى عندما يلتقي به في يوم الرؤية أو خلال الخروجات، لأن اللحظة التي كان يريد فيها الحديث معه تكون قد انتهت.

وشددت ياسمين عز على أن الطفل يريد التحدث مع والده في اللحظة التي يشعر فيها بالسعادة أو الاشتياق، وليس تأجيل مشاعره إلى موعد الرؤية، مؤكدة ضرورة إتاحة الفرصة له للتعبير عن حبه واشتياقه لوالده دون خوف أو شعور بالذنب.