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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 159%.. أرباح الحديد والصلب للمناجم ترتفع لنحو 269 مليون جنيه خلال 3 أشهر

شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
علياء فوزى

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 159.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026-2027.

وصعدت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 269 مليون جنيه، مقابل 103.8 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنمو 159.15%.

وراتفعت إيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لتصل 358 مليون جنيه، مقابل 213 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

مؤشرات سنوية

تراجعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 42.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 400.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 698 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وانخفضت مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم لتصل 916.5 مليون جنيه، مقابل 1.35 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

​وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع مبيعات الشركة من خامات الحديد متوسطة وعالية الجودة.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2026-2027.

واعتمدت العمومية استهداف فائض للنشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية لعام 2026-2027 قدره 325.8 مليون جنيه.

​كما وافقت على اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجاري بقيمة 157.60 مليون جنيه، على أن يتم التمويل ذاتياً وفقاً للموازنة المعروضة.

نشأة الشركة

وتعد الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481%من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.


 

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