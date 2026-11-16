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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح فوزي: مؤتمر «تجديد الفكر وبناء الوعي» يناقش دور التعليم والدراما في مواجهة الشائعات

مؤتمر تجديد الفكر وبناء الوعي
مؤتمر تجديد الفكر وبناء الوعي
محمود محسن

أكد الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، أن هناك تركيزًا كبيرًا على بناء الوعي والإنسان وتعزيز الفكر المستنير، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمر مهم بعنوان "تجديد الفكر وبناء الوعي" لمناقشة قضايا تكوين الوعي وتجديد الفكر، سواء على المستوى الديني أو الثقافي أو الاجتماعي.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن المؤتمر سيتضمن جلسة رئيسية حول تجديد الفكر، إلى جانب عدد من الجلسات التي تناقش قضايا التعليم وصناعة الدراما ودورهما في بناء الوعي المجتمعي.

وتابع أن الهدف من المؤتمر هو الربط بين عملية تجديد الفكر وبناء الوعي، باعتبارهما من القضايا المهمة التي يحتاج إليها المجتمع خلال المرحلة الحالية.

 تعزيز الوعي المجتمعي

وأشار إلى أن المجتمع المصري يواجه تحديات كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتراجع الثقافي أو الحروب التي يتعرض لها من خلال انتشار الشائعات والأخبار المضللة، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الفكر المستنير لمواجهة تلك التحديات.

سامح فوزي ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الوعي الفكر المستنير الفكر

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