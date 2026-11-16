شحن كل 3 أيام وفواتير أعلى من الجيران| نواب يحاصرون الحكومة بشأن أزمة العدادات الكودية.. ومطالب بمحاسبة عادلة

برلماني يطالب بمراجعة آليات محاسبة أصحاب العدادات الكودية

نائب يطالب بمراعاة محدودي الدخل

برلماني: لابد من مراجعة منظومة الشحن وتكاليف تغيير العدادات

شن عدد من النواب هجومًا على آليات المحاسبة والإجراءات التي تتبعها شركات الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، محذرين من تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة محدودي الدخل، وطالبوا الحكومة بتدخل عاجل يضمن العدالة في المحاسبة ويراعي الظروف الاقتصادية للأسر المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون.

نائب: لماذا يدفع صاحب العداد الكودي فاتورة كهرباء أعلى من جاره؟

انتقد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، التفاوت في قيمة فواتير الكهرباء بين المواطنين، خاصة أصحاب العدادات الكودية، متسائلًا عن أسباب دفع المواطن صاحب العداد الكودي فاتورة أعلى من جاره، رغم إقامتهما في المنطقة نفسها.

وقال الغنيمي: «ليه المواطن صاحب العداد الكودي بيدفع أكتر من جاره رغم إنهم في نفس المنطقة؟»، مطالبًا بمراجعة آليات محاسبة أصحاب العدادات الكودية، ووضع ضوابط تضمن العدالة والشفافية في احتساب قيمة الاستهلاك.

وأكد عضو مجلس النواب أن أصحاب العدادات الكودية لا ينبغي أن يتحملوا تكلفة الفاقد في منظومة الكهرباء، سواء في شبكات النقل أو التوزيع، مشددًا على ضرورة معالجة أسباب الفاقد ورفع كفاءة الشبكات بدلًا من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

وأضاف الغنيمي: «قبل ما تطالبوا المواطن بترشيد استهلاك الكهرباء، راجعوا الأول نسبة الفاقد في الشبكات»، مؤكدًا أن تحقيق كفاءة استخدام الطاقة يتطلب تطوير المنظومة ومعالجة أوجه الهدر، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وطالب النائب عماد الغنيمي بالتوسع في استخدام تكنولوجيا الإضاءة الموفرة للطاقة (LED) في إنارة الشوارع والطرق العامة، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف التشغيل.

وشدد الغنيمي على ضرورة أن تتضمن خطط ترشيد الطاقة حلولًا عملية تبدأ من تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء جديدة.



من جانبه، حذّر النائب صلاح شريبة من تداعيات تطبيق منظومة العدادات الكودية، مطالبًا الحكومة بمراجعة سياساتها ومراعاة ظروف المواطنين قبل اتخاذ قرارات تزيد من معاناتهم.

وانتقد شريبة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين اثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، عدم استجابة الحكومة لمطالب المواطنين، مؤكدًا أنه بات عاجزًا عن تلبية احتياجات أبناء دائرته بمحافظة الشرقية، رغم محاولاته المتكررة لتقديم طلبات وحلول للأزمات التي تواجههم، قائلًا: «مش عارف أعمل حاجة للناس اللي انتخبوني».

وأشار النائب إلى معاناة أهالي الشرقية من مشكلات الطرق، مطالبًا بتخصيص حارتين من الطريق المؤدي إلى القاهرة لخدمة قرى المحافظة وتسهيل حركة المواطنين.

كما انتقد تدهور خدمات مياه الشرب، كاشفًا عن وصول فترات انقطاع المياه في بعض القرى إلى شهرين، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأهالي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.



أحمد الصياد: مواطنون يضطرون لشحن العداد الكودي كل 3 أو 4 أيام

في سياق متصل، طالب النائب أحمد حسين الصياد بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة العدادات الكودية، ووضع حد للأعباء المالية والإجرائية التي يتحملها المواطنون، خاصة محدودي الدخل، نتيجة منظومة الشحن والإجراءات المرتبطة بها.

وأوضح الصياد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، أن المواطن البسيط أصبح مضطرا إلى التوجه لشحن العداد الكودي كل ثلاثة أو أربعة أيام، وهو ما يمثل عبئا متكررا، خاصة على الأسر محدودة الدخل.

وأشار إلى أن المواطنين يواجهون دوامة من الإجراءات بين مراكز التكنولوجيا ومجالس المدن والوحدات المحلية، دون الوصول إلى حلول فعلية لمشكلاتهم، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنتهي في كثير من الحالات دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

وتساءل النائب عن أسباب تحميل المواطنين تكلفة تغيير العدادات الكودية، لا سيما العدادات التي مر على تركيبها عشر سنوات، فضلا عن مطالبتهم بسداد تكلفة العداد مرة أخرى، رغم سبق تحملهم قيمته عند بدء الاشتراك.

وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها شركات الكهرباء تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، مطالبا بإعادة النظر فيها ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.

الصياد: نطالب بتحقيق العدالة ومراعاة محدودي الدخل

وأكد النائب أحمد حسين الصياد أن أعضاء مجلس النواب ليسوا ضد مشروع القانون، بل من أوائل المطالبين بتطبيقه، مشددا على أهمية أن يتزامن ذلك مع تحقيق العدالة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصة الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة التدخل لحل المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، ومراجعة منظومة الشحن وتكاليف تغيير العدادات، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.