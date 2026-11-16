أمانك في إيدك.. ندوات لطلاب التعليم الفني لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ببني سويف

شاركت مديرية العمل ببني سويف في فعاليات مبادرة "أمانك في إيدك"، التي تنظمها إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية العمل بالمدارس الفنية على مستوى المحافظة، بهدف توعية الطلاب بأسس الوقاية والسلامة داخل الورش والمعامل وتأهيلهم للتعامل الآمن مع بيئات العمل المختلفة.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والعمل على توفير بيئة تعليمية وعملية آمنة ومستقرة،بما يسهم في حماية العاملين والطلاب والحد من مخاطر الحوادث والإصابات.

تستهدف المبادرة تعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة داخل الورش والمعامل، وطرق الوقاية منها، والتعامل السليم مع حالات الطوارئ، إلى جانب توعيتهم بأساليب الاستخدام الآمن للآلات والمعدات التي يتعاملون معها خلال دراستهم وتدريبهم العملي والتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واستخدام مهمات الوقاية الشخصية، باعتبارها عناصر أساسية للحد من الإصابات والحفاظ على سلامة الأفراد.

وشملت فعاليات المبادرة التي تم تنفيذها حتى الآن بعدد من المدارس منها (المدرسة الفنية بنات، ومدرسة الزخرفية، والمدرسة الميكانيكية، والمدرسة الفنية بنات بقرية إبشنا، والمدرسة الفنية بقرية تزمنت الشرقية)، مع استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية بالمدارس الفنية بالمحافظة للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب.

وأكد مدير مديرية العمل استمرار جهود المديرية في التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، انطلاقًا من الإيمان بأن الوقاية مسؤولية، والوعي أمان، وأن اكتشاف الخطر قبل وقوعه يمثل الخطوة الأولى نحو توفير بيئة تعليمية وعملية آمنة ومستدامة.

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