أحمد داش: الجمهور انتقد شخصيات مثل عبده موتة رغم أنها مستوحاة من الشارع.. فيديو

تحدث الفنان أحمد داش عن الجدل الذي يثار حول بعض الشخصيات والأعمال الفنية التي تقدم نماذج من الشارع المصري، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات تتعرض للانتقاد وتحميلها مسؤولية بعض السلوكيات المنتشرة بين الشباب، رغم أنها في الأساس مستوحاة من الواقع وتعكس نماذج موجودة بالفعل داخل المجتمع.

وقال أحمد داش إن البعض يربط بين شخصيات فنية مثل «عبده موتة» وما يحدث مع الشباب، معتبرين أن هذه النماذج كانت سببًا في انتشار بعض السلوكيات، موضحًا أن هذه الشخصيات لم تأتِ من فراغ، وإنما استُلهمت من نماذج موجودة في الشارع.

وأضاف داش: «في ناس بتقول محمد رمضان وعبده موتة هما السبب في اللي حصل للشباب، طب هنا جايين منين؟ ما هي دي شخصية جاية من الشارع، والشخصيات بتبقى جاية من الشارع».

أحمد داش يكشف موقفه من انتقادات الجمهور

وتطرق أحمد داش خلال حديثه إلى موقفه من الانتقادات التي يتلقاها الجمهور تجاه أعماله وشخصياته الفنية، مؤكدًا أنه يهتم كثيرًا بآراء المشاهدين، ويحرص على الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، لكنه في الوقت نفسه لا يسمح بأن تتحكم هذه الانتقادات بشكل كامل في اختياراته الفنية أو رؤيته لنفسه.

وقال داش: «الانتقادات بتأثر فيا وباهتم بيها جدًا، وبحاول أسمع للناس من غير ما أكون عبد ليهم».

وأوضح أن التفاعل مع الجمهور والاستماع إلى آرائه يمثلان جزءًا مهمًا من تجربة الفنان، خاصة أن ردود الفعل تكشف له كيف استقبل المشاهدون العمل والشخصيات التي قدمها، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن قناعاته الشخصية أو تقديم أعمال ترضي الجميع على حساب رؤيته الفنية.

أحمد داش يكشف مفهوم العالمية بالنسبة له

كما تحدث أحمد داش عن طموحه الفني ورغبته في تقديم أعمال تعبر عنه وعن ثقافته وبلده، مؤكدًا أن هذا هو المفهوم الحقيقي للعالمية من وجهة نظره، وليس مجرد المشاركة في أعمال يتم تصويرها خارج مصر أو التعاون مع جهات إنتاج أجنبية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الكوادر الفنية المحترفة والمتميزة في مختلف المجالات، وهو ما يمنح الصناعة القدرة على تقديم أعمال تحمل الهوية المصرية وتصل إلى جمهور من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن حلمه يتمثل في أن يستطيع التعبير عن نفسه وثقافته وبلده من خلال الفن، وأن تصل هذه الأعمال إلى جمهور عالمي، بما يعكس ما تمتلكه مصر من مواهب وإمكانات فنية.

تفاصيل الندوة النقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة أحمد داش في الندوة النقاشية التي تضم المخرجة جوانا حاجي توما، والمخرجة ياسمين أحمد كامل، والفنانة جايدا منصور، والفنانة جهاد حسام الدين، وتدير الحوار الناشطة والباحثة سالي ذهني.

وتتناول الندوة عددًا من القضايا المتعلقة بكيفية تقديم شخصيات الشباب والمراهقين في السينما، والصورة التي تعكسها الأعمال الفنية عن الأجيال الجديدة، إلى جانب مناقشة تأثير الفن في المجتمع وطبيعة العلاقة بين صناع الأعمال والجمهور.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويُعد المهرجان واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، كما يواصل دوره باعتباره منصة دولية للتبادل الثقافي، واستعراض التجارب السينمائية المختلفة، والاحتفاء بالإبداع وصناع السينما من مصر ومختلف أنحاء العالم.

