تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية داخل إستاد أسوان الرياضى ، والتى تنفذها شركتا " إستادات للإستثمار الرياضى " ومجموعة أندية " سيتي كلوب " ، وشملت حمام السباحة وأرضية الملعب وغرف خلع الملابس وغيرها ، وذلك في إطار جهود الإرتقاء بالبنية التحتية الرياضية وتطوير المنشآت بما يتواكب مع تطلعات أبناء المحافظة، ويسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية أمام الشباب والنشء.

متابعة الأنشطة الرياضية بمختلف الأعمار السنية

وشاهد المحافظ ومرافقوه جانباً من تدريبات السباحة والتايكوندو، بمشاركة اللاعبين من مختلف الأعمار السنية، مشيداً بجهود تدريب وتأهيل النشء والشباب وتنمية مهاراتهم الرياضية.

المحافظ: حريصون على تطوير المنشآت الرياضية وتعظيم الإستفادة منها

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تطوير المنشآت الرياضية يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما تمثله من أهمية في إحتضان المواهب الرياضية ورعاية النشء والشباب، مشيراً إلى أن إستاد أسوان الرياضي يعد من المنشآت المهمة التي تمثل واجهة رياضية للمحافظة، وهو ما يتطلب استمرار جهود التطوير والتحديث للإرتقاء بمستوى الخدمات والإمكانات المقدمة من خلاله.

جهود

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات الاستثمار الرياضي والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، وتحويلها إلى مراكز جاذبة لمختلف الأنشطة والفعاليات، مع توفير بيئة رياضية مناسبة تساعد على اكتشاف ورعاية المواهب وإعداد أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين.

حضور قيادات رياضية وتنفيذية

ورافق المحافظ خلال الجولة الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب، والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسني التميمي رئيس قطاع الاتصال السياسي والحكومي بشركة إستادات للاستثمار الرياضي، والكابتن محمد وهبة رئيس قطاع كرة القدم بالمجموعة، والكابتن أسامة عرابي رئيس قطاع الناشئين، وأحمد طارق مدير إستادات وفرع سيتي كلوب بأسوان، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة.