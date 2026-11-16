هالاند على رادار كبار أوروبا.. ومانشستر سيتي يحدد 146 مليون إسترليني لرحيله

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية رحيل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية، أن إدارة مانشستر سيتي تتوقع الحصول على نحو 146 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على رحيل هالاند في الصيف المقبل؛ حال وصول عرض مناسب يلبي مطالب النادي المالية.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وباريس سان جيرمان يراقبون موقف المهاجم النرويجي، ويدرسون إمكانية التعاقد معه؛ في ظل اهتمام كبير بالحصول على خدمات أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة مانشستر سيتي أصبحت تتقبل احتمالية رحيل هالاند، خاصة مع حالة عدم اليقين المحيطة بالعقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها النادي بسبب قضيته المتعلقة بالمخالفات المالية.

ومن المنتظر أن يشهد الصيف المقبل تطورات بشأن مستقبل هالاند، في ظل ترقب الأندية المهتمة بموقف مانشستر سيتي وإمكانية التوصل إلى اتفاق مالي يسمح برحيل اللاعب.