بعد 44 عامًا.. ليبيا تخطط للعودة إلى واجهة الأحداث الكروية من بوابة أمم أفريقيا

تعتزم ليبيا التقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2033، في خطوة تستهدف من خلالها العودة إلى واجهة تنظيم الأحداث الكروية الكبرى في القارة السمراء.

وذكرت قناة «الوسط» الليبية أن ليبيا تخطط للتقدم بطلب استضافة البطولة القارية، رغبة منها في احتضان الحدث الأفريقي مجددًا، بعد مرور 44 عامًا على تنظيم كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها.

وتعود آخر استضافة ليبية للبطولة إلى عام 1982، عندما احتضنت منافسات كأس الأمم الأفريقية، في نسخة شهدت مشاركة عدد من أبرز المنتخبات الأفريقية.

وتسعى ليبيا من خلال هذه الخطوة إلى استعادة حضورها على خريطة كرة القدم الأفريقية، والعودة لاستضافة البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات في القارة.