عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي مع المواطنين بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة منهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومناسبة لها، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة وممثليهم.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الأقصر بحرص ودقة إلى مطالب المواطنين وشكاواهم، وجرى بحث كل طلب مع المسؤولين المختصين، حيث تضمن اللقاء بحث 7 طلبات للحصول على وحدات سكنية ضمن الإسكان الشعبي، بالإضافة إلى شكوى تتعلق بإجراءات التقديم على شقة بمدينة الزينية، كما تضمن اللقاء الاستماع إلى عدد 7 حالات ما بين طلبات للحصول على خدمات التضامن الاجتماعي وعودة معاش "كرامة"، وطلب توفير كرسي متحرك كهربائي، وتعويض عن تضرر من حريق، كما تم بحث 5 طلبات لمواطنين راغبين في توفير فرص عمل بالتنسيق مع مديرية العمل.

كما شمل اللقاء شكاوى وتظلمات بمدن إسنا وأرمنت والزينية والبياضية حول تراخيص البناء، والتقنين، وطلبات للحصول على أكشاك، ومراجعة خطوط التنظيم، وشكاوى خاصة بقطاعات الزراعة والأملاك والمرور.

وشدد محافظ الأقصر، خلال اللقاء على ضرورة سرعة فحص كافة الطلبات والشكاوى المقدمة والرد العاجل والعرض عليه شخصيًا بما تم اتخاذه من إجراءات وحلول في كل شكوى، مؤكدا على استمرار عقد هذا اللقاء بشكل أسبوعي دوري داخل ديوان عام المحافظة، حرصًا على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم