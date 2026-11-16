لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى جرار زراعي، بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديربة أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ب بوصول الطفل ياسر محمد أحمد عبد المجيد، طالب بالصف الخامس الابتدائي، جثة هامدة، إثر سقوطه من جرار زراعي أثناء اللعب، وفقًا لما أفادت به أسرته.

وبالفحص الظاهري، تبين وجود خدوش باليد اليسرى، وكدمات بالجانبين الأيمن والأيسر من البطن والصدر،



تم إيداع الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق