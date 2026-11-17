كشفت شركة شيري الصينية عن ملامح توجه جديد في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال تقديم سيارتها TIGGOX7، التي تعد أول طراز إنتاجي ضمن سلسلة TIGGOX الجديدة، خلال فعاليات ليلة شيري CHERY Brand Night التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

وتستهدف الشركة من خلال السلسلة الجديدة توسيع خياراتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع التركيز على العملاء الباحثين عن سيارات عائلية تجمع بين التصميم العصري والرحابة الداخلية والقدرة على التعامل مع أنماط مختلفة من الاستخدام، سواء داخل المدن أو خلال الرحلات الطويلة.

وتحمل TIGGOX7 لغة تصميم مختلفة نسبيا، تعتمد على الخطوط الهندسية البارزة والأسطح الخارجية المنحوتة، مع واجهة أمامية مستوحاة من شكل الدرع، في محاولة لمنح السيارة مظهرا أكثر قوة وارتباطا بطابع المغامرات والأنشطة الخارجية.

وتراهن شيري على أن التصميم الجديد سيساعدها في جذب شريحة من العملاء الذين لا يبحثون فقط عن سيارة للاستخدام اليومي، وإنما يهتمون أيضا بالمظهر الرياضي والقدرة على التنقل في ظروف وطرق متنوعة.

وعلى مستوى المقصورة الداخلية، ركزت الشركة على توفير مساحة مناسبة لجميع الركاب، مع الاهتمام بجودة الخامات وسهولة الوصول إلى التجهيزات المختلفة، بما يحقق التوازن بين الراحة والعملية، خاصة بالنسبة للاستخدام العائلي.

وتقدم السيارة مفهوم المقصورة الحسية متعددة الأبعاد Six-Dimensional Sensory Cabin، وهو توجه يستهدف تحسين تجربة الركاب من خلال الاهتمام بمختلف الجوانب الحسية داخل المقصورة، وليس فقط التصميم التقليدي للمقاعد ولوحة القيادة وأنظمة الترفيه.

كما أعلنت شيري تزويد TIGGOX7 بمجموعة من أوضاع القيادة المتعددة All-Scenario Drive Modes، التي تسمح للسائق باختيار الإعداد المناسب وفقا لطبيعة الطريق وظروف الاستخدام، سواء أثناء القيادة داخل المدن أو على الطرق المختلفة.

وتحمل السلسلة الجديدة شعار "نستكشف معا ونستمتع أينما ذهبنا"، في إشارة إلى توجه الشركة نحو تقديم سيارات تجمع بين احتياجات التنقل العائلية والرحلات الترفيهية.

ويمثل إطلاق TIGGOX7 خطوة ضمن استراتيجية شيري لتنويع تشكيلتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقديم تصميمات تستهدف شرائح مختلفة من العملاء في الأسواق العالمية.

ورغم الكشف عن التصميم والفلسفة العامة للسيارة، لم تعلن الشركة حتى الآن جميع التفاصيل الفنية الخاصة بها، بما في ذلك خيارات المحركات وقوة الأداء والأبعاد التفصيلية أو الأسعار الرسمية.

كما لم تحدد شيري موعد طرح السيارة في الأسواق المختلفة، مؤكدة أن المواصفات والتجهيزات النهائية قد تختلف وفقا لنسخ الإنتاج ومتطلبات كل سوق.

وبذلك تظل TIGGOX7 بداية لسلسلة جديدة من سيارات شيري، بينما ينتظر الكشف عن التفاصيل الميكانيكية والتجارية لتحديد موقعها الفعلي وسط المنافسة المتزايدة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.