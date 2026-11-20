يشهد سعر أدني دولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 20-11-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وبدأت البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من اليوم ولمدة يومًا آخر بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لـ أقل سعر دولار

وجاء آخر أقل سعر دولار 53.72 جنيها للشراء و 53.82 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه لدرجات مستقرة علي مستوى الجهاز المصرفي.

تحركات الدولار

وصعد سعر الدولار مقدار 3 قروش منذ مطلع الأسبوع الجاري وعلي مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل سعر الدولار في آخر تحديث له 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

سجل أقل سعر دولار 53.72 جنيها للشراء و 53.82 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.74 جنيها للشراء و 53.84 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، المصري الخليجي، العقاري المصري العلربي، المصرف العربي الدولي،سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.87 جنيها للشراء و 53.97 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.855 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.79 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سداد فوائد الديون

سدد البنك المركزي المصري نحو 38.2 مليار دولار قيمة خدمة الدين الخارجي، التي تشمل فوائد وأقساط القروض، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2026

وأوضح البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم أن إجمالي المبالغ المسددة توزع بواقع 7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة، ونحو 30.4 مليار دولار أقساط قروض.

تراجع المديونية

ورغم ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي، تراجع إجمالي المبالغ المسددة بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالعام المالي السابق، الذي سجلت خلاله نحو 38.7 مليار دولار، مدعومًا بانخفاض مدفوعات فوائد الدين.

في المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 3.3% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع البنك المركزي الزيادة في رصيد الدين الخارجي بصورة أساسية إلى ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، وهو ما خفض قيمة الدين بنحو 900 مليون دولار.