أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن أبناء القلعة البيضاء يرغبون في تحقيق مصلحة النادي، مشيرًا إلى أن جلسة حسين لبيب مع رموز الزمالك كانت مثمرة.

وقال عبد الحليم علي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد أبوالعلا، إن علي ماهر يعتمد على أسلوب هجومي مع منتخب مصر، موضحًا أن المنتخب يمتلك شخصية قوية داخل الملعب بفضل وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة.

وأضاف أن محمد صلاح لا يزال قادرًا على العطاء لسنوات مقبلة، مؤكدًا أن وجوده داخل الملعب يمنح زملاءه الثقة، لما يمتلكه من خبرات وإمكانيات كبيرة.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة دعم ومساندة علي ماهر خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا عودة مصطفى محمد إلى صفوف منتخب مصر للاستفادة من إمكانياته الهجومية.

وعلى صعيد الزمالك، أشار عبد الحليم علي إلى أن الفريق تنتظره مواجهات صعبة خلال الفترة المقبلة، سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يتطلب الاستعداد الجيد والتركيز لتحقيق النتائج المطلوبة.