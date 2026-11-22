تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر 2026، للشهود في محاكمة 75 متهما في القضية رقم 4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 أبريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

اتهامات بتمويل الإرهاب

وأكدت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس للأخير للجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

على جانب آخر، تبدأ محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بوادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد قبطان وأمانة سر أشرف حسن، الأحد 22 نوفمبر 2026، محاكمة أعضاء تنظيم زاوية الناعورة بمركز الشهداء محافظة المنوفية والمكون من 6 متهمين، أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا بالقضية رقم 4506 لسنة 2026 جنايات أمن الدولة العليا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تأسيس وقيادة المتهم الأول جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني حتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.