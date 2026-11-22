يُعدّ كلٌّ من الأفوكادو والبيض من الأطعمة المغذية بحدّ ذاتها، ويُشكّل الجمع بينهما وجبةً لذيذةً تُوفّر دهوناً صحيةً وبروتيناً وعناصر غذائية دقيقة أساسية تدعم جوانب مختلفة من صحتك.

1. صحة قلبك مدعومة

يُوفر الجمع بين الأفوكادو والبيض دهوناً صحية وبروتيناً عالي الجودة، مما يدعم صحة القلب:

يُوفّر الأفوكادو دهونًا أحادية غير مشبعة صحية تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما قد يُقلّل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب .

يرتبط تناول الأفوكادو بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ، فقد ربطت إحدى الدراسات بين تناول حصتين على الأقل من الأفوكادو (الحصة الواحدة تساوي نصف حبة أفوكادو) أسبوعيًا وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الشريان التاجي، كما أظهر استبدال بعض الأطعمة الدهنية بالدهون غير المشبعة الصحية، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو، فوائد صحية أيضًا.،

تدعم البروتينات الموجودة في البيض والأفوكادو صحة القلب وقد يساهم تناول مجموعة متنوعة من البروتينات ضمن نظام غذائي صحي للقلب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي الجودة، إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، يوفر الأفوكادو، الغني بالبروتين بشكل استثنائي بالنسبة للفاكهة، فوائد إضافية

2. تشعر بالشبع لفترة أطول

يساعد الجمع بين الأفوكادو والبيض على الشعور بالشبع والبقاء شبعانًا، وذلك بفضل الألياف والبروتين الموجودة فيهما:

الألياف: يُعدّ الأفوكادو مصدراً جيداً للألياف ، التي تُساعد على الهضم وتُشعرك بالشبع، تحتوي حبة الأفوكادو الواحدة على ما يقارب 14 غراماً من الألياف.

البروتين: يساعد محتوى البروتين في البيض على الشعور بالشبع لفترة أطول، وذلك عن طريق تحفيز إنتاج المزيد من الهرمونات التي تُشير إلى أن الجسم قد تناول ما يكفي من الطعام، وخفض مستويات الهرمون الذي يُشير إلى الجوع، تحتوي بيضة كبيرة واحدة على حوالي ٦ غرامات من البروتين.

3. قد تتحسن وظائف دماغك

يوفر كل من الأفوكادو والبيض عناصر غذائية تدعم صحة الدماغ وقد تبطئ التدهور المعرفي:

قد يُحسّن الأفوكادو الوظائف الإدراكية : وجدت دراسة أن كبار السن الذين تناولوا الأفوكادو قبل 24 ساعة من الاختبار حققوا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة والإدراك، مع ذلك، لا يزال تأثير الأفوكادو وحده على النتائج غير واضح .

- قد يحمي البيض وظائف الدماغ لدى النساء : وجدت إحدى الدراسات أن النساء الأكبر سنًا اللواتي تناولن المزيد من البيض أسبوعيًا شهدن تراجعًا أقل في الذاكرة الدلالية (الذاكرة طويلة المدى للمعرفة العامة) والوظائف التنفيذية على مدى أربع سنوات، ومع ذلك، لم يُلاحظ هذا الفرق لدى الرجال الأكبر سنًا.

قد يُحسّن البيض الذاكرة لدى الرجال : ربطت دراسة أخرى بين زيادة استهلاك البيض وتحسن الأداء في اختبارات الذاكرة، بما في ذلك الاستدعاء الكلي والذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى لدى كبار السن من الرجال، ولكن ليس لدى النساء.

كلاهما غنيان بالعناصر الغذائية الداعمة للدماغ: الأفوكادو غني بفيتامين هـ ، واللوتين، وفيتامينات ب، والدهون الأحادية غير المشبعة، مما قد يحسن الوظائف الإدراكية، البيض أيضاً غني بالعناصر الغذائية المعززة للدماغ مثل البروتين، والأحماض الأمينية، والكوليسترول، والكولين، والكاروتينات (اللوتين والزياكسانثين).

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيرات استهلاك البيض والأفوكادو على وظائف الدماغ بشكل أفضل، وكيف يمكن للعوامل الفردية، مثل الجنس، أن تؤثر على هذه التأثيرات

4. يمكن أن تستفيد صحة بشرتك وشعرك

تساهم الدهون الصحية والفيتامينات الأساسية الموجودة في الأفوكادو والبيض في صحة الجلد والشعر:

فيتامين هـ: الأفوكادو غني بفيتامين هـ، الذي يدعم صحة البشر، يساعد فيتامين هـ على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، كما تدعم الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو صحة البشرة.

البيوتين: يُعدّ البيض مصدراً ممتازاً للبيوتين، الذي يرتبط عادةً بصحة الجلد والشعر

إنتاج الكيراتين: من ناحية أخرى، يُعد البيوتين عنصراً أساسياً في إنتاج الكيراتين، وهو بروتين واقٍ يُشكّل معظم الجلد والشعر والأظافر، ويُساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر، قد يُساعد تناول البيض على تعزيز إنتاج الكيراتين في الجسم.

5. مستوى السكر في دمك متوازن

يُساعد محتوى البروتين في البيض ، بالإضافة إلى الدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو، على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا أمرٌ هامٌ للتحكم في مستوى السكر في الدم، إذ يُمكن أن يُساهم عدم الإفراط في تناول الطعام في خفض مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين حساسية الأنسولين .

ومع ذلك، فبينما ثبت أن تناول الأفوكادو يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني.