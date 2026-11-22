ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم /الأحد/، المناطق البحرية قبالة إقليم غرب سومطرة الإندونيسي، متسببا في اهتزازات شعر بها سكان المناطق الساحلية، بما فيها العاصمة الإقليمية بادانج، فيما أكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ووفقاً لنظام الإنذار المبكر بالتسونامي التابع لوكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، وقع الزلزال على بعد 34 كيلومتراً غرب منطقة بيسيسير سيلاتان، وعلى عمق 55 كيلومتراً.

ورغم وقوع الزلزال بالقرب من الساحل، أكدت الوكالة أنه لا يُتوقع أن يتسبب في حدوث تسونامي.

ودعت الوكالة السكان إلى التزام الهدوء، والاعتماد حصريا على القنوات الحكومية الرسمية للحصول على المستجدات، وعدم الانسياق وراء التقارير غير المؤكدة.