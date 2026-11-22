أعلنت الحكومة في الجابون أن عدة أحياء في العاصمة /ليبرفيل/ ستشهد انقطاعا في التيار الكهربائي لمدة ثلاثة أيام متتالية، من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل ولن يكون هذا الانقطاع ناجما عن عطل فني، بل بسبب أعمال صيانة لخط أنابيب ينقل الغاز من مدينة "بورت-جنتيل" إلى ليبرفيل.

وقال وزير الطاقة في الجابون "أوليفييه موكوكو" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - إن الأعمال في سد "كينغيلي أفال" (Kinguelé aval) الكهرومائي الجديد قد اكتملت.

وأُطلق على السد الجديد اسم "كينغيلي أفال" (أي "كينغيلي السفلي") لأنه بني في المجرى السفلي لنهر يضم بالفعل سدين آخرين، وهما سدا "كينغيلي" و"تشيمبيلي"، اللذان يبلغ إجمالي إنتاجهما 120 ميجاواط.

ومن المتوقع أن ينتج سد "كينغيلي أفال" 35 ميجاواط، وهو ما يغطي نحو 13% من احتياجات الكهرباء في ليبرفيل والمناطق المحيطة بها. وقد بلغت تكلفة هذا المشروع، الذي أنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، 120 مليار فرنك أفريقي (نحو 183 مليون يورو)، واستغرقت أعمال بنائه 5 سنوات.

ورغم إنشاء هذا السد الجديد، لن تتمكن الجابون في المدى القريب من إنهاء عقدها مع الشركة التركية "كاربويرشيب" (Karpowership)؛ حيث توفر هذه الشركة محطات توليد عائمة (على متن سفن) تنتج 150 ميجاواط من الكهرباء، ومع ذلك تظل غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد بشكل ملحوظ.

وفي الواقع، أدى تأسيس العديد من الصناعات على مدى العقود الماضية - لاسيما في قطاع الأخشاب - إلى ارتفاع هائل في الطلب على الطاقة، في حين لم يواكب الإنتاج هذا النمو، فضلا عن تقادم محطات توليد الكهرباء القائمة؛ وهو ما يفسر تكرار عمليات قطع التيار الكهربائي (تقنين الكهرباء) في العاصمة.

يذكر أن سد "كينغويلي أفال" يقع على نهر "مباي" (Mbei River)، وهو أحد روافد نهر كومو، على بعد نحو 90 إلى 100 كيلومتر شرق العاصمة ليبرفيل، بالقرب من حديقة جبال الكريستال الوطنية. وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 35 ميجاواط (أو 1ر34 ميجاواط بدقة)، وبإنتاج سنوي يقدر بنحو 205 جيجاواط/ساعة، وهو ما يكفي لتغطية نحو 13% من احتياجات العاصمة ليبرفيل من الكهرباء. ويعد أول مشروع طاقة كهرومائية مستقل (مملوك بشراكة مع القطاع الخاص) يربط بالشبكة الوطنية في الجابون، ويساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 150 ألف طن سنويا.