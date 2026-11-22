أطلقت جامعة بنها تطبيقها الذكي الجديد للهواتف المحمولة، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، وتوفير منصة رقمية موحدة تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الوصول إلى الخدمات الجامعية والمعلومات والأخبار والفعاليات بسهولة ويسر.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في تطوير منظومة العمل الجامعي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع الجامعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.

وأوضح رئيس الجامعة أن التطبيق يمثل نافذة رقمية موحدة تتيح للمستخدمين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات، من بينها بوابة الطالب، والتعلم الإلكتروني، والجداول الدراسية، والتعريف بكليات الجامعة وخدماتها، فضلًا عن متابعة الأخبار والأنشطة والفعاليات الجامعية، إلى جانب محرك بحث يتيح الوصول السريع إلى الخدمات والمعلومات.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الجامعة تواصل تطوير بنيتها الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تيسير حصول الطلاب على الخدمات التعليمية، وتعزيز قنوات التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

ودعت جامعة بنها جميع طلابها ومنتسبيها إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، حيث يمكن الحصول عليه من خلال متجر Google Play للهواتف العاملة بنظام Android، بالبحث عن تطبيق جامعة بنها أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.edu.bu.android