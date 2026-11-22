كشف حنا بولس، الفائز بجائزة الأب القدوة لعام 2026، كواليس ترشيحه وتكريمه بالجائزة، متحدثًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، عن القيم التي حرص على غرسها في أبنائه، ومسيرته في تحمل المسؤولية الأسرية.

كواليس التقديم للجائزة والتوازن الأسري

وكشف بولس أن زوجته وابنته هما من بادرتا بالتقديم له في مسابقة «الأب القدوة»، مشيرًا إلى أن أسرته تضم أيضًا اثنين من الأبناء.

وردًا على سؤال حول أهم القيم والمبادئ التي حرص على غرسها في أبنائه، وكيفية الموازنة بين مسؤوليات العمل ومتطلبات الأسرة، أكد أن ما تحقق هو «توفيق وعطاء من عند الله».

ثمرة التربية وموقف إنساني في مسيرته

وأوضح الفائز بجائزة الأب القدوة أنه زرع في أبنائه قيم المحبة ومخافة الله، معربًا عن سعادته وحمده لله لأن «النبت طلع صالحًا»، وتخرج اثنان من أبنائه في كلية الطب البشري.

وحول أبرز المواقف والملامح التي شكلت رحلته، وجعلته نموذجًا يُحتذى به للتكريم، أشار بولس إلى موقف إنساني مر به داخل الأسرة، تمثل في وفاة شقيقة زوجته وتركها لطفلين صغيرين.