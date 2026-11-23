أكد المهندس شريف دولار، المفكر الاقتصادي، أن الدين العام المحلي يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن أعباء خدمته تلتهم جزءًا كبيرًا من المخصصات التي يمكن توجيهها لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، إلى جانب البرامج التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال شريف دولار، خلال تصريحات لبرنامج “ألحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن التعامل مع أزمة الدين يتطلب العمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للممولين والمستثمرين، بما يشجع على دمج أنشطة اقتصادية جديدة في المنظومة الرسمية وزيادة الحصيلة الضريبية.

وتابع أن هناك بعض الأصول والشركات التي يمكن إتاحتها للقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن الدولة.

وأشار شريف دولار إلى أن الدين الخارجي يمثل تحديًا إضافيًا، نظرًا لما يسببه من ضغوط على موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا ضرورة التعامل معه من خلال رؤية اقتصادية تضمن استدامة الالتزامات الخارجية.

الدخول في مفاوضات مع هذه الجهات

ولفت إلى أن نحو 45.5 مليار دولار من الديون الخارجية مستحقة لهيئات ومؤسسات تمويل دولية، من بينها صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، مشددًا على أهمية الدخول في مفاوضات مع هذه الجهات لبحث سبل خفض أعباء الديون وإعادة هيكلتها بما يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري.