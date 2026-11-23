يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 11 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر والاستمتاع بالمقومات السياحية والطبيعية التي تتميز بها المدينة.

وتشهد حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم تنوعًا في الجنسيات القادمة من الأسواق السياحية المختلفة، مع استمرار توافد السائحين الأوروبيين على المدينة، التي تُعد واحدة من أبرز المقاصد السياحية المصرية.

وتواصل الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم استقبال السائحين، في ظل الإقبال على الشواطئ والأنشطة البحرية ورحلات الغوص، إلى جانب مشاهدة الشعاب المرجانية التي تتميز بها المنطقة، وتُعد من أبرز عوامل جذب محبي السياحة البحرية.