نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعوية بأحد الفنادق السياحية بمدينة القصير، للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 75 من العاملين ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت السياحية، وذلك تحت إشراف الدكتور إسلام محمد محمد النويهي، مدير المديرية.

وتأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ووزير العمل حسن رداد، بهدف تعزيز الوعي بحقوق العاملين وواجباتهم، وترسيخ بيئة عمل مستقرة وآمنة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمنشآت السياحية.

النويهي: مستمرون في توعية العاملين بأحكام القانون

وأكد الدكتور إسلام النويهي أهمية تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بأحكام القانون الجديد، وتوضيح الحقوق والواجبات المترتبة عليه، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تنظيم الندوات واللقاءات المباشرة للوصول إلى العاملين بمختلف المنشآت.

عقود العمل والإجازات والأجور أبرز محاور الندوة

وتناول المحاضرون أبو زيد أحمد أبو زيد، ومحمد سعد محمد، وزينب عبد الصبور، والمهندس أيمن فوزي عواد، عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطبيق القانون، شملت عقود العمل، والإجازات، وساعات العمل وفترات الراحة، والأجور، وضوابط انتهاء علاقة العمل، إلى جانب حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وشهدت الندوة تفاعلًا ومناقشات من المشاركين، حيث جرى الرد على استفساراتهم وتوضيح آليات تطبيق أحكام القانون الجديد داخل المنشآت السياحية، بما يساعد العاملين ومسؤولي الموارد البشرية على فهم التزاماتهم وحقوقهم بصورة واضحة.

وتواصل مديرية العمل بالبحر الأحمر تنظيم اللقاءات التوعوية والتواصل المباشر مع العاملين وأصحاب الأعمال، لنشر الوعي بقانون العمل الجديد ودعم الاستقرار في علاقات العمل وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.