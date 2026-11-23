وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرارين لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، من خلال الشراء المشترك لمعدات عسكرية فتاكة وغير فتاكة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، في إطار "مرفق السلام الأوروبي".

وأوضح المجلس في بيان اليوم أن المساعدات تشمل توريد طائرات مسيرة ومعدات للدفاع الجوي وذخائر ومعدات للحرب الإلكترونية وأنظمة رادار ومتفجرات، على أن يتم تسليمها بحلول نهاية عام 2027.

وقالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن التمويل الجديد سيسهم في تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وتوفير الاحتياجات العسكرية العاجلة، بما يدعم موقفها في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.

وأشار المجلس إلى أن القرارين يمثلان خطوة جديدة نحو تنفيذ الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 25 سبتمبر 2026، بشأن تخصيص إجمالي 6.6 مليار يورو لدعم أوكرانيا في إطار مرفق السلام الأوروبي.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم استقلال أوكرانيا وحريتها وسيادتها وسلامة أراضيها.