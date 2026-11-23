كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديده بإلحاق الأذى به لقيامه بالشهادة ضده فى إحدى القضايا بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/12/2024 تبلغ لمركز شرطة المحلة من (مساعد صيدلى) بتضرره من (نجل شقيقته) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب لخلافات عائلية بينهما، وصدور حكم قضائى لصالحه بالحبس 6 أشهر.. وعلى إثر ذلك توجه المذكور للصيدلية والتعدى على (مالك الصيدلية - مقيم بدائرة المركز) وتهديده بإلحاق الأذى به لشهادته فى المحضر ضده ، وللضغط على خاله للتنازل عن المحضر.



أمكن ضبط المشكو فى حقه "له معلومات جنائية"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

