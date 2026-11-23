حذرت الدكتورة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، من مخاطر الاعتماد المطلق على التكنولوجيا في إدارة الملفات الاقتصادية، خاصة المرتبطة بالأمن القومي، مؤكدة ضرورة امتلاك الدولة القدرة على التحكم في الأدوات التكنولوجية وتوجيه استخدامها، وعدم الاكتفاء باستهلاك الحلول التي تطورها أطراف خارجية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة.

وقالت فارس إن الاستخدام المطلق للتكنولوجيا يثير مخاوف تتعلق بقدرة الدولة على التحكم في أدواتها، لا سيما عند توظيفها في الملفات شديدة الحساسية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي باعتباره أحد ملفات الأمن القومي.

وأشارت إلى أن مصدر قلقها الرئيسي يتمثل في اعتماد مصر على تكنولوجيات يتم تطويرها وتصنيعها خارج البلاد، في ظل التحديات المرتبطة باستخدام أدوات تكنولوجية لا تمتلك الدولة بالضرورة السيطرة الكاملة عليها.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تجاوز مصر مرحلة استهلاك التكنولوجيا الأجنبية إلى المشاركة الفعلية في صناعتها وتطويرها، مؤكدة أن التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي يجب أن يتزامن مع بناء قدرات وطنية تتيح للدولة امتلاك أدواتها التكنولوجية والتحكم فيها.

وأكدت أهمية تعزيز القدرة الوطنية على تطوير التكنولوجيا وتوجيه استخدامها، خاصة في إدارة الملفات الاقتصادية والاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على قدرة الدولة على التحكم في أدواتها التكنولوجية.