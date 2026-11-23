تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 6 مليون قرص مخدر و 250 كيلو جرام من مخدر الحشيش ومليون علبة سجائر مهربة بنطاق محافظة مطروح، تقدر قيمتها الماليةُ بحوالى 6,750 مليار جنيه .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة والسجائر المهربة عبر الدروب الصحراوية بمحافظة مطروح تمهيداً للإتجار بها داخل البلاد ودول أخرى .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهداف عناصر التشكيل وضبطهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حال تواجدهم بنطاق محافظة مطروح ، وضُبط بحوزتهم (قرابة مليون قرص مخدر لعقار "الترامادول" - 250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مليون علبة سجائر) تقدر قيمتهم المالية بحوالى ( 250 مليون جنيه ) ، وكذا ( 5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون) تقدر قيمتهم المالية بالدول المستهدفة بـ (6,5) مليار جنيه .. بإجمالى (6,750) مليار جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.