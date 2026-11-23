قال فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد إن التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن الجراحة التي خضع لها المهاجم نيكولا بيبي مؤخرا في عينه مرتبطة بمشاهدة كسوف الشمس في أغسطس، لا أساس لها من الصحة.

وغاب مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد خضوعه لعملية جراحية في أوائل أكتوبر، وعاد للمشاركة في المباريات في وقت لاحق من الشهر نفسه مرتديا قناعا واقيا.

وبدأت التقارير التي تربط الجراحة التي خضع لها بيبي (31 عاما) بمشاهدة كسوف الشمس الذي حدث في 12 أغسطس تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية عقب خسارة فياريال 3-2 أمام برشلونة في الدوري أمس.

وكتب النادي في منشور على حسابه بمنصة إكس في وقت لاحق من يوم الأحد "يود فياريال توضيح أن الادعاءات التي تربط الجراحة التي خضع لها نيكولا بيبي في عينه بمشاهدة الكسوف لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "كان موعد العملية محددا سلفا لأسباب لا علاقة لها بهذا الحدث على الإطلاق. ويدعو النادي إلى تحري الدقة والتحلي بالمسؤولية عند تغطية الأمور المتعلقة بصحة لاعبيه".