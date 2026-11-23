في عالم لم يعد أحادي القطب، ولم يعد ثنائياً كما كان في زمن الحرب الباردة، تقف مصر وسط نقطة شديدة الحساسية . جغرافيا لها موقع فريد حيث تربط بين أفريقيا وآسيا، وبها قناة تربط بين الشرق والغرب ، وتملك غاز في البحر المتوسط، وجيش هو الأكبر عربياً، وشعب تجاوز 110 ملايين نسمة .

كل هذا يجعل مصر دولة لا يستطيع أحد تجاهلها ، لكن في نفس الوقت يضعها تحت ضغط مستمر من القوى الكبرى . أمريكا ، الصين ، روسيا ، وأوروبا. فكيف تدير القاهرة سياسة التوازن في العلاقات ؟ وهل سياسة التوازن التي تتبعها نجاح حقيقي أم مجرد محاولة للنجاة ؟

هناك محاور تديرها مصر بقيادتها الواعية تجيب علي هذا التساؤل . وتوضح طبيعة العلاقات بين مصر ، و القوي الكبري في العالم . أمريكا ، الصين ، روسيا و أوروبا . فهل هناك توازن في العلاقات الدولية أم ميل تجاه قوي معينة ؟

منذ عقود ، كانت العلاقة المصرية الأمريكية هي حجر الأساس في السياسة الخارجية المصرية . أمريكا هي الشريك العسكري الأول ومصدر المعونة العسكرية السنوية، والحليف السياسي في كثير من ملفات المنطقة.

لكن في السنوات الأخيرة ، بدأت الصورة تتغير ، حيث دخلت الصين بقوة من بوابة الإقتصاد والإستثمار والبنية التحتية . العاصمة الإدارية الجديدة ، والقطار الكهربائي ، ومنطقة قناة السويس الإقتصادية، كلها مشاريع تحمل بصمة صينية واضحة . أيضا الصين لا تطلب من مصر مواقف سياسية مؤيدة لها ، ولا تفرض شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان أو الإصلاح السياسي، وهذا ما يجعلها شريكاً مقبولاً من مصر .

أما روسيا، فدخلت من بوابة أخرى ، السلاح والطاقة . صفقة محطة الضبعة النووية هي أكبر مشروع نووي في تاريخ مصر ، وهي مشروع روسي بالكامل . كما أن مصر أصبحت من أكبر مستوردي القمح الروسي ، والسياحة الروسية عادت بقوة شرم الشيخ والغردقة وزادت معدلات التبادل التجاري بين البلدين .

هنا يظهر السؤال . هل مصر تمارس توازناً ذكياً ، فتأخذ من كل قوة ما تحتاجه دون أن تنحاز لأحد ؟ أم أنها تتشتت بين قوي متنافسة ؟

الحقيقة أن مصر تحاول أن تكون مثل الهند والبرازيل وتركيا . دولة لا تنتمي لمعسكر واحد ، بل تتعامل مع الجميع وفق مصلحتها الوطنية. وهذا ما يُعرف في أدبيات العلاقات الدولية بـ التوازن الإيجابي أو عدم الانحياز الجديد .

لكن هذا التوازن له ثمن . أمريكا تنظر بريبة للتقارب المصري الروسي والصيني ، خاصة في ملفات التسليح والتكنولوجيا. وفي المقابل ، روسيا والصين تريدان من مصر مواقف أكثر وضوحاً في ملفات مثل الحرب في أوكرانيا والتنافس في تايوان و بحر الصين .

مصر حتى الآن نجحت في أن تقول لا الناعمة للجميع ، وأن تقول نعم المشروطة للجميع . يوجد توافق مع أمريكا، ولم ترفض الصين، ولم تعادِ روسيا . لكن مع اشتداد الصراع العالمي ، هل سيظل هذا ممكناً ؟ هذا هو التحدي الأكبر أمام سياسة الدبلوماسية المصرية في السنوات القادمة التي يقودها بٱقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتبدو أهمية الغاز والطاقة محورا مؤثرا . فهل أصبحت مصر مركزاً إقليميا ؟ الإجابة نعم . لأنه في عام 2015، أعلنت مصر عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي ، وكان وقتها أكبر اكتشاف في البحر المتوسط. حينها أيقن العالم أن مصر على أبواب أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة .

الفكرة كانت طموحة ، مصر تستقبل الغاز من إسرائيل وقبرص واليونان، وتسيله في محطتي إدكو ودمياط، ثم تصدره إلى أوروبا ، خاصة بعد أزمة الطاقة التي كانت نتاج الحرب الروسية الأوكرانية .

وبالفعل ، لفترة قصيرة ، نجحت مصر في تحقيق صادرات قياسية من الغاز المسال ، وأصبحت شريكاً مهماً لأوروبا الباحثة عن بديل للغاز الروسي .

لكن الحلم اصطدم بواقع صعب . الإستهلاك المحلي للغاز في مصر ارتفع بشكل كبير بسبب زيادة السكان والتوسع في محطات الكهرباء والصناعة . وفي نفس الوقت، تراجع إنتاج بعض الحقول ، وتأخرت بعض الإستثمارات الجديدة بسبب أزمة الدولار وإرتفاع تكلفة الإقتراض .

فوجدت مصر نفسها في مفارقة غريبة ، دولة تملك محطات تسييل ضخمة، لكنها تعود لإستيراد الغاز لتغطية احتياجاتها الداخلية في الصيف .

هل هذا يعني فشل فكرة مركز الطاقة ؟ الإجابة ليست نعم أو لا . لكن مصر ما زالت تمتلك المقومات . الموقع الفريد والبنية التحتية ، والإتفاقيات مع دول شرق المتوسط. لكن لكي تصبح مركزاً حقيقياً ، تحتاج إلى ثلاثة أشياء : استقرار في إنتاجها المحلي ،و أيضا إستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر ، واتفاقيات طويلة المدى تضمن تدفق الغاز من دول الجوار .

الطاقة في مصر لم تعد ملفاً اقتصادياً فقط ، بل أصبحت ورقة سياسية. من يملك الغاز يملك القدرة على التفاوض مع أوروبا وإسرائيل وقبرص وتركيا. لذلك ، فإن معركة مصر القادمة ليست في استخراج الغاز فقط ، بل في كيفية تحويله إلى نفوذ سياسي مستدام .

تأتي أهمية قناة السويس لتمثل الورقة الكبرى بيد مصر في زمن التوتر بين القوي الكبري . امريكا ، روسيا ، الصين و أوروبا

إذا كانت مصر تملك ورقة واحدة لا يملكها أحد غيرها ، فهي قناة السويس. لأن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية تمر منها. و أي توتر في البحر الأحمر، أو في باب المندب، أو في مضيق هرمز، ينعكس فوراً على إيرادات القناة وعلى الإقتصاد المصري . وبالتالي علي الإقتصاد العالمي .

وهو ما حدث بالفعل خلال الأزمة الأخيرة في البحر الأحمر . هجمات الحوثيين على السفن دفعت شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح ، فخسرت مصر كثيرا من إيرادات القناة في شهور قليلة . والتي قدرت بحوالي 5 مليار دولار . واستطاعت مصر تجاوز أخطار ذلك الإنخفاض .

هذا الدرس كان قاسياً، لكنه كشف عن حقيقة مهمة. قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي جزء من الأمن العالمي. عندما تتوقف القناة، ترتفع أسعار الشحن في العالم كله، وتتأثر أوروبا وآسيا وأمريكا وليست مصر وحدها .

لذلك، أصبحت مصر طرفاً أساسياً في أي ترتيبات أمنية للبحر الأحمر . القوى الكبرى تريد من مصر أن تضمن أمن الملاحة ، ومصر تريد من القوى الكبرى أن تساعدها في تأمين باب المندب وعدم تحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع دولي .

كما أن مصر تعمل على تطوير المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لتحويلها من مجرد ممر للسفن إلى منطقة صناعية ولوجستية عالمية. الفكرة هي أن السفن لا تمر فقط، بل تتوقف ، وتصنع ، وتفرغ ، وتشحن من جديد . وهذا لو نجح ، سيجعل القناة مصدراً للدخل والوظائف وليس فقط رسوما العبور .

تلعب مصر دوراً محورياً كوسيط نزيه وموثوق في القضايا الإقليمية، فهي تمتلك علاقات متوازنة مع الجميع . تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على طاولة واحدة ، وتدعو دائماً للحوار بدلاً من الصراع، وتحمي استقرار المنطقة ، وتدافع عن حقوق الشعوب الضعيفة ،كما حدث مع كثير من الدول العربية و الإفريقية .

مصر تسعى بكل حكمة ومسؤولية لتحقيق السلام العادل والشامل، لأنها تؤمن أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنقاذ المنطقة من الفوضى .

إذا فمصر إلى أين ؟ مصر اليوم ليست دولة صغيرة تبحث عن حليف يحميها ، بل دولة متوسطة القوة تحاول أن تصنع لنفسها مكاناً في نظام عالمي جديد لم تكتمل ملامحه بعد . لكنها ترقب التحولات من بعيد وتوازن في علاقاتها مع الجميع دون الإنحياز لأحد .

التوازن بين أمريكا والصين وروسيا، وتحويل الغاز إلى نفوذ، وحماية قناة السويس وتطويرها، كلها ليست ملفات منفصلة، بل هي خيوط في نسيج واحد إسمه ، كيف تحافظ مصر على استقلالية قرارها ؟

النجاح في هذا التحدي لن يعتمد فقط على الدبلوماسية ، بل على الإقتصاد . فالدولة القوية إقتصادياً هي التي تستطيع أن تقول لا دون خوف ، وأن تقول نعم دون تنازل .

مصر ، رغم كل التحديات، ما زالت تمتلك الأوراق ، وما زالت تمتلك الموقع الفريد ، وما زالت تمتلك القدرة على أن تكون لاعباً مؤثرا وقويا لا يمكن تجاوزه في الشرق الأوسط وأفريقيا والمتوسط .

تظل مصر هي صوت العقل والحكمة في المنطقة، والوسيط الأمين الذي يثق فيه الجميع، كبيراً كان أو صغيراً. فهي لا تسعى لمصلحة خاصة، بل تسعى لسلام وأمن الجميع،

وستظل دائماً هي الدرع الحامي لاستقرار المنطقة ، والجسر الذي يجمع بين الشعوب ، لأن مصر عندما تتكلم ، يستمع لها الجميع ، وعندما تتدخل، يحل السلام.