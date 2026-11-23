سلطت مجلة «فارايتي» الشهيرة الضوء على نتائج جوائز مهرجان تالين السينمائي الدولي «الليالي السوداء» (PÖFF)، الذي شهد تفوقًا لافتًا للسينما اللاتينية والأوروبية، مع حضور قوي للمخرجات والأصوات السينمائية الجديدة.



وحصد فيلم «على حافة الجرف» (On Top of the Cliff) للمخرجة البيروفية إنريكا بيريز الجائزة الكبرى للمهرجان، وقيمتها 20 ألف يورو، والمقدمة من مدينة تالين، بعد اختيار لجنة التحكيم التي ترأسها الكاتب والسيناريست البريطاني السير كريستوفر هامبتون.



ويُعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الثانية للمخرجة إنريكا بيريز، بعد فيلمها «Climas»، وهو إنتاج مشترك بين بيرو والمكسيك وسويسرا، وتدور أحداثه خلال خمسينيات القرن الماضي داخل مدرسة داخلية كاثوليكية معزولة للفتيات، تقع على منحدرات مرتفعة في العاصمة البيروفية ليما.



وينتمي العمل إلى أفلام الإثارة النفسية، ويتناول موضوعات الإيمان والهوس والسيطرة، من خلال عالم مغلق تتشابك فيه العلاقات الإنسانية والصراعات النفسية. وتتولى شركة «Reason8» مسؤولية مبيعات الفيلم الدولية.



وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى الفني للعمل، مؤكدة تميز عناصره السينمائية، بما في ذلك الإخراج والسيناريو والتمثيل والتصوير والتصميم والموسيقى، وقدرتها على تشكيل عالم درامي مكثف وقوي ومعبّر بصريًا.



ولم تقتصر جوائز الفيلم على الجائزة الكبرى، إذ حصلت بطلته الصاعدة بيانكا بوتشيلي على جائزة أفضل ممثلة، في تأكيد على حضور العمل ضمن أبرز إنتاجات الدورة.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الأولى، ذهبت الجائزة إلى فيلم «حين تسمع الأجراس» (When She Hears the Bells)، في دورة عكست اهتمام المهرجان باكتشاف المواهب الجديدة وتقديم تجارب سينمائية غير تقليدية.



كما حظي فيلم «الأم الحاكمة» (The Matriarch) للمخرجة الألمانية أليسون كون، في تجربتها الإخراجية الطويلة الثانية، بإشادة خاصة عن السيناريو.



وأشادت لجنة التحكيم بقدرة الفيلم على تقديم مجتمع نادر الحضور على الشاشة، من خلال معالجة دقيقة وحساسة للتناقضات الإنسانية، فيما تتولى شركة «Pluto Film» مبيعاته الدولية.

وجاءت هذه النتائج خلال الدورة الأولى التي تتولى فيها ترين ترامبرج الإدارة الفنية للمهرجان، بعدما تبنت توجهًا يجمع بين المخرجين أصحاب التجارب الثانية والأسماء السينمائية الراسخة.

