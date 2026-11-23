أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج للكوبالت في العالم، تعليق صادرات المعدن اعتبارًا من 30 نوفمبر الجاري وحتى إشعار آخر، في خطوة تستهدف معالجة تخمة المعروض وضعف الأسعار وارتفاع المخزونات العالمية.

وقالت الهيئة التنظيمية للمعادن الاستراتيجية في الكونغو الديمقراطية (ARECOMS)، في بيان اليوم الإثنين، إن قرار التعليق سيشمل جميع كميات الكوبالت المنتجة في البلاد، سواء من المناجم الصناعية أو عمليات التعدين الحرفي، وسيظل ساريًا إلى حين صدور قرار رسمي برفعه من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تستهدف معالجة الاختلال المستمر في سوق الكوبالت، الناجم عن ضعف الطلب وارتفاع المخزونات وزيادة المعروض، مشيرة إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا كبيرًا ومستمرًا منذ منتصف العام الجاري، بفعل تباطؤ الاستهلاك العالمي وزيادة المخزونات والمضاربات.

ويمثل القرار ثاني مرة تعلق فيها الكونغو الديمقراطية صادرات الكوبالت منذ أبريل 2025، في إطار مساعيها للحد من فائض المعروض ودعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وجاءت الخطوة بعدما تعرضت أسعار الكوبالت لضغوط جديدة خلال العام الجاري، عقب تعافٍ مؤقت من مستوياتها القياسية المنخفضة، إذ أدت الصادرات التي أُفرج عنها بموجب نظام الحصص الذي أقرته الكونغو إلى زيادة المعروض في سوق تعاني بالفعل ضعف الطلب على البطاريات واستمرار فائض الإمدادات.

وأضافت الهيئة أن فترة تعليق الصادرات ستُستغل لإجراء تعديلات على نظام تخصيص حصص التصدير، بما يضمن مواءمة الكميات المطروحة في الأسواق مع مستويات الطلب العالمي، ويسهم في تحقيق توازن مستدام في سوق الكوبالت.

وأشارت إلى أنها ستراجع القرار بعد أربعة أشهر من بدء سريانه، مؤكدة أن إجراء هذه المراجعة لا يعني بالضرورة استئناف الصادرات، إذ سيتطلب أي قرار باستئنافها إصدار قرار منفصل يحدد كميات التصدير وحصصها والشروط المنظمة لها.