أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أن التطورات السياسية المتلاحقة، وما تكشف عنه مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ، تمثل قراءة موضوعية وتوثيقًا تاريخيًا لطبيعة المعركة الدبلوماسية والسياسية التي خاضتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية القضية الفلسطينية وإجهاض مخطط التهجير القسري.

مصر ترفض التهجير

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعامل المصري مع الأزمة منذ اندلاعها استند إلى قراءة استراتيجية عميقة استشرفت مبكرًا أبعاد ما كان يُروج له دوليًا تحت مسمى "الممرات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن القاهرة أدركت بحسها الوطني والسياسي أن هذه الدعوات تخفي وراءها محاولة ممنهجة لإفراغ مدينة رفح وقطاع غزة من نحو مليون مواطن، وتحويل القطاع إلى بيئة طاردة للسكان تمهيدًا لتصفية القضية برمتها.

وأشار النائب إسماعيل موسى إلى أن قوة الموقف المصري تكمن في قدرته على الصمود أمام ضغوط دولية غير مسبوقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مسارات العمل الإنساني والسياسي دون تعارض؛ فمن ناحية ظل معبر رفح شريان حياة رئيسيًا لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين عبر الهلال الأحمر والمؤسسات الوطنية، ومن ناحية أخرى قادت الدبلوماسية المصرية حراكًا فاعلًا في المحافل الدولية والأمم المتحدة لكشف خطورة السياسات الإسرائيلية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استضافة القاهرة للقمة العربية في مارس 2025، وما تبعها من طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة والتعافي المبكر، يعكس رؤية مصرية شاملة تتجاوز إدارة الأزمة اللحظية إلى صناعة المستقبل؛ حيث أصرت القاهرة على أن يكون هناك عنوان فلسطيني واحد لإدارة القطاع من خلال السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لوحدة الأرض والشعب ومنع أي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية.



وشدد على أن بقاء الفلسطيني على أرضه كان وسيظل حجر الزاوية في عقيدة الأمن القومي المصري، مشددًا على أن التاريخ سيسجل أن القاهرة لم تكتفِ بمنع سيناريو التهجير، بل فرضت معادلة سياسية جديدة تؤكد أنه لا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة، بعيدًا عن ثنائية الموت تحت القصف أو النجاة خارج الوطن.