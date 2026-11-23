قالت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تحدث في مذكراته عن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الحرب، مشيرة إلى أنه ذكر تفاصيل اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السماح بدخول الإمدادات عبر معبر رفح.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ بايدن قال في مذكراته: «مع احتدام الحرب حصلت على تعهد من نتنياهو بالسماح بدخول الإمدادات، أقنعت الرئيس السيسي بالسماح بدخول عدد من الشاحنات والمساعدات»، موضحة أن حديثه يشير إلى أنه كان يريد دخول عدد أكبر من الشاحنات، لكنه تحدث عن إقناع الرئيس السيسي بالسماح بدخول هذا العدد المحدود.

وأضافت أن بايدن ذكر أن أول 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية دخلت عبر معبر رفح في 21 أكتوبر 2023، معتبرة أن ما ورد في المذكرات يوضح جانبًا من الموقف المصري والجهود التي بذلتها القاهرة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، مع تمسكها في الوقت نفسه برفض التهجير.

وأكدت الحديدي أن الموقف المصري كان واضحًا رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وأن مصر لم تكن تقف في مواجهة إسرائيل وحدها، وإنما كانت تواجه أيضًا موقف الرئيس الأميركي والولايات المتحدة، لتؤكد أنها لن تفتح الحدود ولن تسمح بالتهجير ولن تشارك في أي عملية تهجير قسري للفلسطينيين.

وشددت على أن موقف مصر والرئيس السيسي لم يتغير منذ بداية الحرب، وأن ما كشفته مذكرات بايدن يؤكد هذا الموقف، قائلة إن هذا الموقف هو الذي أنقذ القضية الفلسطينية وأبقاها حاضرة، ومنع تصفيتها، مشيرة إلى أنه لولا تمسك مصر برفض التهجير لكان الوضع بالغ الصعوبة.