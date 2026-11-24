وضع قانون الثروة المعدنية عقوبات رادعة لمواجهة إقامة المحاجر أو استغلالها على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، مستهدفًا حماية الرقعة الزراعية والتصدي لأي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بها، حيث حدد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يشارك في إصدار تراخيص لإقامة أو استغلال محاجر على هذه الأراضي، وكذلك المستفيدين من تلك التراخيص.

الحبس والغرامة لمصدري تراخيص المحاجر المخالفة

ونصت المادة 43 من قانون الثروة المعدنية على معاقبة كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

العقوبة تشمل صاحب الترخيص والمعدات المستخدمة

ولم تقتصر العقوبات على المسؤولين عن إصدار التراخيص، إذ امتدت لتشمل كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، حيث يعاقب بذات العقوبات المقررة في المادة.

كما ألزمت المادة المحكمة بالحكم بإزالة الأعمال المخالفة، إلى جانب مصادرة المعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، بما يشمل مواجهة المخالفة وإزالة آثارها وعدم الاكتفاء بتوقيع العقوبة المالية أو الحبس.

غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لمخالفة أحكام القانون

وفي سياق متصل، حددت المادة 44 من قانون الثروة المعدنية عقوبة مالية أخرى لمواجهة مخالفة أحكام المادة 35 من القانون، حيث نصت على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.

وتعكس هذه النصوص توجه المشرع إلى تشديد الرقابة على أنشطة المحاجر والتراخيص المرتبطة بها، من خلال تحديد المسؤولية القانونية لكل من يشارك في إصدار التراخيص المخالفة أو يستفيد منها، وفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة وإزالة المخالفات ومصادرة الأدوات المستخدمة.