شن المنتج محمد العدل هجومًا حادًا على الجهاز الفني وإدارة النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وعبر محمد العدل عن غضبه من المستوى الذي ظهر به الفريق الأحمر، متسائلًا عن أسباب عدم الاستعانة بمدربين مصريين مثل عماد النحاس أو علي ماهر، بدلًا من استمرار حسين عموتة في قيادة الفريق.

وكتب العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماله عماد النحاس؟ مالُه علي ماهر؟ والله العظيم أي حد فيهم برقبة حسين عموتة، وأي مدرب مصري برقبتُه».

وواصل هجومه على اختيارات الأهلي للمحترفين، قائلًا: «واختياراته للمحترفين.. اختيارات غبية، هداف الدوري المغربي أحرز هدف في 15 مباراة، مهاجم عاجز حتى عن استلام الكورة بشكل صحيح».

وأضاف المنتج محمد العدل: «جميعكم إدارة وجهاز ولاعبون مسئولون عما وصلنا إليه، اعترفوا بأخطائكم وصححوها كي يعود لنا النادي الأهلي اللي نعرفه».

واختتم رسالته معبرًا عن غضبه الشديد من أداء الفريق، قائلًا: «إحنا محروق دمنا، ما شاهدته اليوم ليس الأهلي على الإطلاق، ارحمونا».

وجاء هجوم محمد العدل بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز، في مباراة لم ينجح خلالها الفريق الأحمر في تقديم الأداء المنتظر، بعدما افتتح كريم حافظ التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، وسط موجة من الانتقادات الجماهيرية والإعلامية لأداء الفريق والجهاز الفني والإدارة.