أسفر انفجار قوي وقع في العاصمة الفيتنامية هانوي صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار بمبان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها في موقع الحادث.

وقع الانفجار داخل مطعم بمنطقة دونج دا، حيث كان المطعم يستقبل الزبائن وقت وقوع الانفجار الذي يعتقد أنه بدأ من منطقة المطبخ، وأدى إلى انهيار المبنى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة هانوي بلاغا من السكان، دفعت على إثره بعشرات من رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى الموقع.

وأكدت سلطات الإطفاء والإنقاذ في حصيلة أولية مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، فيما أفاد أحد مسؤولي الإنقاذ بأن بعض المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات كانوا في حالة حرجة.

ووصل رئيس اللجنة الشعبية في هانوي فو داي ثانج، واللواء نجوين هونج كي نائب مدير شرطة العاصمة، إلى موقع الانفجار للإشراف على عمليات الإنقاذ.

وفي السياق ذاته، قال هوانج بوي هاي مدير مركز الطوارئ والعناية المركزة بمستشفى جامعة هانوي الطبية، إن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين، بينهم رجل يبلغ من العمر 41 عاما توفي قبل وصوله.

وأضاف أن المصابين الآخرين، وهما أحد المارة وشخص كان يجلس في كشك للمشروبات بالقرب من المطعم، تعرضا لإصابات في الأنسجة الرخوة، دون أن تشكل حالتهما خطرا على الحياة.