أكد وزير العمل حسن رداد، أن وزارة العمل تتبنى فلسفة تقوم على التوجيه والتوعية والمساعدة في تطبيق التشريعات، وليس مجرد إصدار القرارات ومتابعة تنفيذها، مشيرًا إلى أن القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تستهدف وضع إطار تنظيمي واضح يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز استقرار علاقات العمل وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، في ختام فعاليات الندوة التعريفية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، واتحاد الصناعات المصرية، في إطار مشروع "تشجيع الدخول إلى سوق العمل" المنفذ بالتعاون بين الوزارة والوكالة، وبمشاركة ممثلي ومسؤولي إدارات الموارد البشرية لنحو 60 شركة.

وأوضح الوزير أن القرار رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل يمثل إطارًا عامًا ومرنًا يساعد المنشآت والشركات على إعداد لوائحها الداخلية وفقًا لطبيعة نشاطها، وييسر عليها فهم الالتزامات القانونية وآليات تنفيذها.

كما أشار إلى أن القانون أتاح آليات لإنهاء علاقة العمل بالتراضي، بما يضمن تيسير الإجراءات متى توافرت إرادة الطرفين، واحترام الضوابط والضمانات القانونية المنظمة لذلك...وتطرق رداد إلى قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مؤكدًا أنه يأتي في إطار حرص الدولة المصرية،و المجلس على تحقيق تحسين دخول العاملين.

وأشار الوزير إلى أهمية المحاكم العمالية المتخصصة ودورها في إنفاذ أحكام القانون، وسرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، بما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة علاقات العمل.

كما أكد أهمية الالتزام بتحرير عقود عمل واضحة ومحددة تحفظ حقوق طرفي العلاقة، وتحدد الالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل...وشدد وزير العمل على حرصه على المشاركة الشخصية في مثل هذه الندوات والورش، والاستماع المباشر إلى ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال، والوقوف على استفساراتهم والتحديات التي تواجههم في التطبيق، مؤكدًا أن التواصل والحوار مع مجتمع الأعمال والعمال، يمثلان ركيزة أساسية لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

واستهدفت الندوة رفع مستوى الوعي لدى منشآت القطاع الخاص بالقرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي مقدمتها القرار رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل، إلى جانب القرارات المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يدعم توحيد المفاهيم وتوضيح آليات التطبيق داخل المنشآت...واختُتمت الفعاليات بجلسة نقاشية مفتوحة، أدار خلالها الوزير حوارًا مباشرًا مع ممثلي الشركات، واستمع إلى استفساراتهم بشأن فلسفة القانون والقرارات التنفيذية وآليات تطبيقها، وناقش معهم مختلف الجوانب العملية والقانونية، في إطار حرص الوزارة على تقديم التوضيحات اللازمة وتيسير الامتثال لأحكام التشريع.

وشهدت جلسات الندوة استعراض محمود عبد الله، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل، تفاصيل القرار رقم 162 لسنة 2026، والقواعد المنظمة لإعداد لوائح تنظيم العمل بالمنشآت، فيما تناول الدكتور محمد سيد مدكور، الباحث الأول للسلامة والصحة المهنية بالإدارة المركزية بالوزارة، القرارات الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأهم الالتزامات المقررة لضمان حماية العاملين وسلامة بيئة العمل.

حضر الفعاليات الدكتور السيد تركي، مستشار أول ورئيس وحدة شؤون العمل والاستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وخالد كرارة، مدير مشروع "تشجيع الدخول إلى سوق العمل" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

كما حضر من جانب وزارة العمل إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، وأحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد، مدير عام التعاون التنموي، وحنان علي، مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل…