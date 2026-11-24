تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعمال تنفيذ الطبقة الرابطة بطريق السنطة البلد، بطول 1500 متر ومتوسط عرض 8 أمتار، للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، جاء ذلك بحضور الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، المهندس السيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق والنقل بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل متابعة مشروعات رصف الطرق بمختلف المراكز والمدن، للارتقاء بكفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية، وتيسير انتقال أهالينا، بما ينعكس على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ أعمال الرصف، ومتابعة مختلف مراحل التنفيذ، مع سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والاستفادة من مشروعات التطوير.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي ختام الجولة، أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم بأعمال تطوير ورصف الطريق، مقدمين الشكر لمحافظ الغربية على الاهتمام بتطوير شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدين أن المشروع يمثل إضافة مهمة تسهم في تيسير حركة الانتقال وتوفير سبل الراحة والأمان لأهالينا.