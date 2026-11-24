بحثت جامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع البريد المصري، إنشاء مكتب بريدي داخل الحرم الجامعي بالكيلو 10، بهدف تيسير حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على الخدمات البريدية والمالية دون الحاجة إلى مغادرة الجامعة.

إنشاء المكتب البريدي داخل الحرم الجامعي

وأوضحت الجامعة أن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عقد اجتماعًا مع وفد من قيادات البريد المصري، لبحث آليات التعاون المشترك وإمكانية إنشاء مكتب بريد داخل الحرم الجامعي، بحضور الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأماني محمد علي، أمين عام الجامعة المساعد، والمهندس أحمد خليل، مدير الشئون الهندسية بالجامعة.

وضم وفد البريد المصري الدكتور أشرف رمضان كامل، رئيس قطاع مناطق بريد مصر الوسطى، وصبري عيادي محمود، مدير عام منطقة بريد الوادي الجديد، إلى جانب عدد من مسؤولي المبيعات وخدمة العملاء والخدمات المالية والجودة.

وتناول الاجتماع سبل تفعيل التعاون بين الجانبين، حيث جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشاء المكتب البريدي داخل الحرم الجامعي، لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وتسهيل إنجاز معاملاتهم اليومية.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية جامعة الوادي الجديد لتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب والعاملين، والعمل على توفير بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات منتسبيها.