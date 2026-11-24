يعد التأخر في سداد القيمة الإيجارية من أبرز أسباب النزاعات بين المالك والمستأجر، خاصة مع اعتقاد بعض الملاك أن امتناع المستأجر عن دفع الأجرة يمنحهم الحق في طرده فورًا، بينما حدد القانون إجراءات ومواعيد يجب الالتزام بها قبل طلب الإخلاء.

ويختلف الموقف القانوني بحسب طبيعة عقد الإيجار وتاريخ إبرامه، وما إذا كان خاضعًا للقواعد الاستثنائية المنظمة للإيجار القديم أو لأحكام القانون المدني المنظمة للإيجار الجديد.

قانون الإيجار يحدد مهلة الإنذار

نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان إلا لأسباب حددها القانون، من بينها عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالسداد.

واشترط النص أن يتم التكليف بالوفاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر.

وبالتالي، فإن مجرد تأخر المستأجر عن الدفع لا يترتب عليه الإخلاء الفوري، بل يجب توجيه إنذار قانوني صحيح ومنح المستأجر المهلة المحددة في النص.

متى يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة؟

أجازت المادة 18 من القانون ذاته طلب الإخلاء إذا لم يسدد المستأجر الأجرة خلال مهلة الخمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالوفاء.

كما نظمت المادة حالة وجود شرط فاسخ صريح في عقد الإيجار، بحيث يجوز للمؤجر طلب طرد المستأجر أمام القضاء المستعجل بسبب التأخر في سداد الأجرة، مع مراعاة الضوابط التي حددها النص.

واشترط القانون أن يتم تنفيذ حكم الطرد في مواجهة المستأجر، كما أتاح له تفادي الإخلاء إذا قام بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وفقًا للشروط الواردة بالمادة.

هل يمكن للمستأجر تفادي الإخلاء بعد رفع الدعوى؟

نعم، فقد نصت المادة 18 على عدم الحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر، قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، بأداء الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

لكن القانون تناول أيضًا حالة تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبررات تقبلها المحكمة، ونص على الحكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

وبالتالي، فإن سداد المتأخرات قد يمنع الإخلاء في الحالة التي حددها القانون، لكن تكرار التأخر دون مبرر يضع المستأجر أمام خطر قانوني أكبر.

هل تنطبق مهلة الـ15 يومًا على الإيجار الجديد؟

هنا يجب التفرقة بين نوعي الإيجار؛ فالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تتعلق بالعقود الخاضعة لأحكامه، ولا يجوز تعميم إجراءاتها تلقائيًا على جميع عقود الإيجار الجديدة.

أما العقود التي أبرمت وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، فتخضع لأحكام القانون المدني، ومنها المادة 586 التي تلزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها.

وتنظم المادة 157 من القانون المدني حق الطرف المتضرر في طلب تنفيذ العقد أو فسخه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه، بعد إعذاره، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

وبالتالي، فإن إجراءات الإخلاء في الإيجار الجديد تتحدد وفقًا لأحكام القانون المدني وشروط العقد، ولا يصح نقل مهلة الخمسة عشر يومًا وإجراءات القضاء المستعجل الواردة في قانون 136 لسنة 1981 إليها بصورة تلقائية.

هل يحق للمالك تغيير الأقفال أو طرد المستأجر بنفسه؟

لا يجوز للمالك أن يستبدل الإجراءات القضائية بالطرد بالقوة أو منع المستأجر من دخول العين من تلقاء نفسه، وإنما يجب أن يسلك الطريق القانوني للحصول على حكم بالإخلاء وتنفيذه من خلال الجهات المختصة.

ويظل الالتزام بسداد الأجرة قائمًا على المستأجر، كما يظل حق المالك في المطالبة بها أو طلب الفسخ والإخلاء خاضعًا للقواعد القانونية المنظمة للعقد.