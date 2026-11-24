نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في مصر، ورشة العمل المصرية الفرنسية «نحو منظومة ابتكار أكثر ترابطًا»، بحضور السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد حمد، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وكريم سعيد، ملحق التعاون العلمي والأكاديمي بالسفارة الفرنسية في مصر، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية من البلدين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة اهتمام الدولة ببناء منظومة متكاملة للابتكار تجمع الجامعات والمؤسسات البحثية وجهات التمويل والصناعة والمستثمرين، لتعزيز دور البحث العلمي في النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الصناعة، مشيرًا إلى أهمية حدائق التكنولوجيا في ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وتوسيع التعاون المصري الفرنسي لتطوير تطبيقات صناعية وحلول تكنولوجية ذات قيمة اقتصادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ولاء شتا، أهمية تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية في مجالات الابتكار وتطوير التكنولوجيا، وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات البحثية في البلدين، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الهيئة والسفارة الفرنسية لدعم الزيارات البحثية القصيرة للباحثين المصريين إلى فرنسا، والبناء عليه لتشكيل فرق بحثية مشتركة وتنفيذ مشروعات تطبيقية وتكنولوجية تلبي احتياجات الصناعة وتواكب الأولويات التنموية.

كما أوضح أن الأودية التكنولوجية تمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز هذا التعاون، من خلال توفير بيئة تجمع الجامعات والباحثين والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، وتدعم نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات ومشروعات اقتصادية، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب تكامل التمويل مع حماية الملكية الفكرية، والتحقق من الجدوى الفنية والتجارية، وتوفير الخبرات المتخصصة في تطوير الابتكارات وتسويقها.

وأشار إلى أن الهيئة تدعم البحث العلمي والابتكار بمختلف مراحله، من العلوم الأساسية إلى البحوث التطبيقية والشراكات الصناعية، مستعرضًا دور برامجها، ومنها برنامج التميز في العلوم التطبيقية والابتكار«ASPIRE Egypt»، في تعزيز قدرات الباحثين والمؤسسات البحثية وتشجيع التعاون مع القطاع الصناعي لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية.

كما أكد السفير إريك شوفالييه أن العلاقات العلمية والأكاديمية بين مصر وفرنسا تمثل أساسًا لتوسيع التعاون في الابتكار ونقل التكنولوجيا، مستعرضًا فرص الشراكة في الطاقة والصناعة المستدامة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والنقل والاتصالات، وأهمية دعم ريادة الأعمال والتعاون بين الجامعات والشركات، والاستفادة من برامج التمويل الأوروبية، وفي مقدمتها «Horizon Europe».

وشهدت الورشة محاضرة البروفيسور جورج بلان، الأستاذ الفخري بالمدرسة العليا للدراسات التجارية بباريس (HEC Paris) تناول خلالها دور الجامعات في دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية، وأهمية دمجه في استراتيجياتها التعليمية والبحثية، من خلال تشجيع العمل متعدد التخصصات، وتأهيل مديري المشروعات، وتطوير خدمات الشراكات والملكية الفكرية، وتحفيز الباحثين على تحويل أبحاثهم إلى تطبيقات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وتناولت جلسات الورشة سبل بناء منظومة ابتكار أكثر ترابطًا من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وربط الأولويات البحثية باحتياجات الصناعة وسوق العمل، إلى جانب الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية لإطلاق مشروعات بحثية وتكنولوجية مشتركة. وشارك في المناقشات ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفد الاتحاد الأوروبي، وجامعتي باريس ساكلاي وسيرجي باريس، وجامعة النيل، وشركات أورنج مصر وشنايدر إلكتريك وناشيونال سيستم إنتربرايز.

وفي هذا السياق، استعرضت الورشة مشروع «PHAROS» للتعاون بين جامعتي الإسكندرية وباريس ساكلاي، بمشاركة الهيئة وشركاء الصناعة، الذي يستهدف تطوير نموذج لربط البحث العلمي بالاحتياجات الصناعية من خلال الوادي التكنولوجي بجامعة الإسكندرية، بدءًا من تحديد تحديات الشركات واختيار التقنيات الواعدة، مرورًا بإثبات المفهوم وتطوير النماذج الأولية واختبار جدواها الفنية والتجارية، وصولًا إلى ترخيص التكنولوجيا وتسويقها أو تأسيس شركات ناشئة.

كما ناقش المشاركون التجارب الفرنسية في الأودية التكنولوجية وأقطاب الابتكار الجامعي «PUI»، وآليات التنسيق بين الجامعات والشركات وجهات نقل التكنولوجيا، وأهمية الحوكمة المرنة ووضوح قواعد الملكية الفكرية، بما يحقق التوازن بين النشر العلمي والاستفادة الاقتصادية من نتائج الأبحاث، ويشجع الباحثين على المشاركة في الابتكار وريادة الأعمال.

واستعرض المشاركون النموذج الفرنسي لشركات تسريع نقل التكنولوجيا «SATT»، ودورها في تمويل إنضاج التقنيات وتوفير الخبرات القانونية والتجارية اللازمة لنقلها إلى السوق، فضلًا عن أهمية تمكين الشركات الناشئة من اختبار حلولها داخل الشركات الكبرى والوصول إلى عملائها الأوائل، بما يعزز فرص جذب الاستثمار.

كما تناولت الورشة برنامج «Faculty for Factory»، الذي تدعمه هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويتيح للباحثين العمل داخل المنشآت الصناعية للتعرف المباشر على تحدياتها وتطوير حلول لها، إلى جانب مقترحات لتمويل المشروعات وفق مراحل ونتائج قابلة للقياس، وتوفير البنية التكنولوجية والحوسبية للباحثين والشركات الناشئة.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية ترجمة فرص التعاون إلى خطوات تنفيذية ومشروعات بحثية وتكنولوجية مشتركة تستجيب لاحتياجات الصناعة، مع تحديد أولويات واضحة، وتطوير آليات حوكمة وقواعد للملكية الفكرية، وتعزيز تمويل إثبات المفهوم والنماذج الأولية، ودعم نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج الأبحاث.

وشملت التوصيات ربط تبادل الباحثين والخبرات بمشروعات ابتكارية مشتركة، وإشراك المستفيدين النهائيين في تحديد الاحتياجات، والاستفادة من العلوم الإنسانية والاجتماعية في فهم السوق والمجتمع، إلى جانب دراسة تطوير آليات مشتركة لنقل التكنولوجيا، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والشركات الناشئة والأودية التكنولوجية في البلدين، بما يدعم استدامة التعاون وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس.